Νεπάλ: Η Gen Z «έβγαλε» μεταβατική πρωθυπουργό την 73χρονη πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σουσίλα Κάρκι

Το Νεπάλ ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ταραχώδη πολιτική του ιστορία, καθώς η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σουσίλα Κάρκι ορκίστηκε απόψε (12.09.2025) ως μεταβατική πρωθυπουργός της ασιατικής χώρας.

Σύμφωνα με πηγές, η συναίνεση για τη μεταβατική πρωθυπουργό, επιτεύχθηκε μεταξύ του προέδρου Ραμτσάντρα Παουντέλ, εκπροσώπων του κινήματος διαμαρτυρίας Generation Z του Νεπάλ και του αρχηγού του στρατού της χώρας, στρατηγού Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ.

Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε μετά από ημέρες άνευ προηγουμένου διαμαρτυριών που κορυφώθηκαν με την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Ολί.

«Συγχαρητήρια! Εύχομαι σε εσάς και στη χώρα επιτυχία», της είπε ο πρόεδρος της χώρας Ραμτσάντρα Παουντέλ μετά από μια σύντομη τελετή καθώς κατέγραφαν οι κάμερες της κρατικής τηλεόρασης.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.300 τραυματίστηκαν στα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη, 8 και 9 Σεπτεμβρίου.

Εκλογές στις 5 Μαρτίου

Ο πρόεδρος του Νεπάλ Ραμτσάντρα Παουντέλ διέλυσε νωρίτερα το βράδυ Παρασκευής το Κοινοβούλιο και προκήρυξε βουλευτικές εκλογές για τις 5 Μαρτίου 2026, κατόπιν πρότασης της νέας πρωθυπουργού Σουσίλα Κάρκι, σύμφωνα με την προεδρία.

«Μετά από σύσταση της πρωθυπουργού, το Κοινοβούλιο διαλύθηκε. Η ημερομηνία των εκλογών ορίστηκε για τις 5 Μαρτίου 2026», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κίραν Ποκαρέλ, εκπρόσωπος της προεδρίας.

Από Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην πρωθυπουργία

Η Σουσίλα Κάρκι, δεν έχει πολιτικό υπόβαθρο. Είναι γνωστή κυρίως για τη θητεία της ως πρώτη γυναίκα Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, θέση που κατείχε από τον Ιούλιο του 2016 έως τον Ιούνιο του 2017.

Η θητεία της στο δικαστήριο χαρακτηρίστηκε από μια πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στη διαφθορά, μια στάση που της απέφερε τόσο θαυμασμό όσο και αντιδράσεις.

Meet Sushila Karki, once Nepal’s Chief Justice, now the unanimous pick of the country’s Gen Z to become prime minister thanks to her strong anti-corruption stance and respect for the rule of law! pic.twitter.com/2tgeoabpGU — The Kenyan Vigilante (@KenyanSays) September 12, 2025

Η φήμη της ως έντιμης νομικού την έφερε στο προσκήνιο της πολιτικής σκηνής σε μια περίοδο που το Νεπάλ ταράζεται από μαζικές διαμαρτυρίες κατά της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης. Μεγάλο μέρος των διαδηλωτών πίεσε για το διορισμό της ως μεταβατικής πρωθυπουργού.

Η επιλογή της έχει ήδη προκαλέσει συγκρίσεις με τον νομπελίστα Μοχάμεντ Γιουνους, ο οποίος κλήθηκε να ηγηθεί της μεταβατικής κυβέρνησης του Μπαγκλαντές το 2024, μετά από μια εξέγερση των φοιτητών που ανέτρεψε τη Σέιχ Χασίνα.

Από την αγροτική οικογένεια, στη Νομική

Γεννημένη το 1952 στο ανατολικό Νεπάλ από αγροτική οικογένεια, ήταν το μεγαλύτερο από τα επτά παιδιά. Η οικογένειά της είχε στενούς δεσμούς με τον Μπισβέσβαρ Πρασάντ Κοϊράλα, τον πρώτο δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό του Νεπάλ το 1959.

Η Κάρκι ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Mahendra Morang Campus το 1972, ακολουθώντας με μεταπτυχιακό στις πολιτικές επιστήμες στο Banaras Hindu University (BHU) στην Ινδία το 1975. Τρία χρόνια αργότερα, το 1978, απέκτησε πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Tribhuvan στο Κατμαντού.

Εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα ως βοηθός καθηγήτρια στο Mahendra Multiple Campus στο Νταράν το 1985, ενώ παράλληλα ασκούσε το επάγγελμα της δικηγόρου στο Μπιρατναγκάρ από το 1979 και μετά.

Δικαστική καριέρα και αντιπαραθέσεις

Η άνοδός της στη δικαστική εξουσία ξεκίνησε το 2009, όταν διορίστηκε μεταβατική δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο του Νεπάλ. Ένα χρόνο αργότερα, διορίστηκε ως μόνιμη δικαστής και, μέχρι τον Ιούλιο του 2016, είχε ανέλθει στην κορυφαία θέση της προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Τον Απρίλιο του 2017, βουλευτές του τότε κυβερνώντος Νεπαλέζικου Κογκρέσου και του CPN (Μαοϊκό Κέντρο) υπέβαλαν πρόταση μομφής εναντίον της, κατηγορώντας την για μεροληψία σε μια απόφαση που απέκλειε τον ισχυρό επικεφαλής της αρχής καταπολέμησης της διαφθοράς. Η πρόταση οδήγησε στην άμεση αναστολή των καθηκόντων της.

Η απόπειρα απέτυχε. Ξέσπασαν δημόσιες διαμαρτυρίες για την υπεράσπιση της δικαστικής ανεξαρτησίας και το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο του Νεπάλ παρενέβη, σταματώντας την περαιτέρω διαδικασία.

Η πρόταση μομφής αποσύρθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες και η κα Karki επέστρεψε στη θέση της πριν συνταξιοδοτηθεί ένα μήνα αργότερα, τον Ιούνιο του 2017.