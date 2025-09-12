Νεπάλ: Η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου αναλαμβάνει προσωρινά την ηγεσία της χώρας

Η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ Σουσίλα Κάρκι επελέγη για να ηγηθεί προσωρινά της χώρας μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις, δήλωσε αξιωματούχος από το γραφείο της προεδρίας.

Η πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου αναλαμβάνει μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι αυτήν την εβδομάδα έπειτα από τις αιματηρές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς στο Νεπάλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κάρκι, 73 ετών, που είναι η μοναδική γυναίκα που διετέλεσε πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ, θα ορκιστεί στις 20:45 τοπική ώρα, δήλωσε ο Αρκάνα Χάντκα Αντικάρι, υπεύθυνος επικοινωνίας του γραφείου της προεδρίας.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.300 τραυματίστηκαν στα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη, 8 και 9 Σεπτεμβρίου.