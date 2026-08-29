Νεπάλ: Νεκροί παρασύρθηκαν από τις πλυμμύρες, παρασύρθηκαν μέχρι την Ινδία – Η στιγμή που σπάει ο γιγαντιαίος παγετώνας

Αγωνιώδεις είναι οι προσπάθειες των διασωστών στο Νεπάλ προκειμένου να εντοπίσουν αγνοούμενους μετά την φονική πλημμύρα οδήγησε στον θάνατο εκατοντάδες ανθρώπους.

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται από τις πλημμύρες στο Νεπάλ, σύμφωνα με τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία που έδωσαν το Σάββατο οι αρμόδιες αρχές στις δύο χώρες. Από αυτούς, περίπου 2.426 βρίσκονται στο Νεπάλ, ενώ τουλάχιστον 554 αγνοούνται στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ. Μεταξύ των αγνοουμένων καταγράφονται τουλάχιστον 517 αλλοδαποί, στην πλειονότητά τους Ινδοί ινδουιστές προσκυνητές. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των θυμάτων που έχουν εντοπιστεί και ανασυρθεί ανέρχεται σε 633. Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ορισμένες σοροί ενδέχεται να παρασύρθηκαν από τα νερά του ποταμού προς τις εκβολές φτάνοντας ακόμη και στο έδαφος της Ινδίας.

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Ο οργανισμός διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ περιλαμβάνει στους αγνοούμενους 933 εργαζόμενους στον υδροηλεκτρικό σταθμό Trishuli 3A, που βρίσκεται στην μεθόριο με την Κίνα, όπου έχουν εντοπισθεί και επιζώντες εγκλωβισμένοι σε τούνελ της μονάδας. Προσπάθειες καταβάλλονται για τον απεγκλωβισμό τους, ωστόσο οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των εισόδων του τούνελ.

Σε αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισαν οι New York Times, καταγράφεται η αποκόλληση ενός γιγάντιου παγετώνα από την κορυφή μιας κορυφογραμμής στα Ιμαλάια, στην πλευρά του Νεπάλ. Η κατάρρευσή του προκάλεσε έναν ορμητικό χείμαρρο από λάσπη, χιόνι, πλημμυρικά νερά και συντρίμμια, ο οποίος κατευθύνθηκε προς τις κοινότητες που βρίσκονται στην κοιλάδα από κάτω.

Οι διασωθέντες περιγράφουν ότι έχουν χάσει τα πάντα και πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με μια αγωνιώδη αναμονή, περιμένοντας να πληροφορηθούν την τύχη των αγαπημένων τους που εξακολουθούν να αγνοούνται, αλλά και με την πρόκληση να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από το μηδέν.

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«Όλοι οι οικισμοί κοντά στον ποταμό παρασύρθηκαν. Δεν έχει μείνει τίποτα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επιζών Μπούντι Ραμ Ντανγκόλ.

Το μέγεθος της καταστροφής από τα γεγονότα της Τετάρτης είναι τεράστιο και, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, ο αριθμός των ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν πληγεί φτάνει τους 93.000.

«Πολλές γέφυρες έχουν παρασυρθεί και οι κύριοι δρόμοι έχουν καταστραφεί, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση σε ορισμένες από τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο», ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός.

A woman trapped in Nepal’s devastating floods was rescued by the Nepal Army. She has lost everything – her home, her family, everything she had. She sits in shock, with fear visible on her face, as if she still cannot believe what has suddenly happened to her.



The Nepal Army… pic.twitter.com/PooWMtROQw — Saffron Chargers (@SaffronChargers) August 28, 2026

Σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), τουλάχιστον 18 σχολεία έχουν παρασυρθεί από τα νερά, ενώ ακόμη 20 έχουν υποστεί ζημιές. Η καταστροφή εκτιμάται ότι έχει επηρεάσει περίπου 10.000 παιδιά σχολικής ηλικίας.

Οι πιθανότητες ανεύρεσης επιζώντων μειώνονται δραματικά, ενώ τα σωστικά συνεργεία πασχίζουν να φθάσουν στις περιοχές της καταστροφής, όπου οι συνθήκες δυσχεραίνουν την αποστολή πόσιμου νερού και προμηθειών.

Από την άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, η βροχή, ο αποκλεισμός δρόμων, η μορφολογία του εδάφους και ο κίνδυνος νέων πλημμυρών δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.

Η ζώνη της καταστροφής στο Θιβέτ είναι αποκλεισμένη για τους ξένους δημοσιογράφους και οι πληροφορίες προέρχονται αποκλειστικά από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Τόσο στο Θιβέτ όσο και στο Νεπάλ ο χείμαρρος του πάγου και της λάσπης έχει οδηγήσει στον σχηματισμό τεράστιων λιμνών που κινδυνεύουν να υπερχειλίσουν ή να υποχωρήσουν απειλώντας με νέα καταστροφή τις περιοχές και θέτοντας σε κίνδυνο όποιες προσπάθειες διάσωσης και αρωγής.