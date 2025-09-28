Νετανιάχου: «Αν η Χαμάς απελευθερώσει τους ομήρους θα τους αφήσουμε να φύγουν από την Γάζα»

Για την πορεία του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το μέλλον της Χαμάς αλλά και τις συζητήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ για την αμερικανική πρόταση 21 σημείων με στόχο την εκεχειρία στον παλαιστινιακό θύλακα, μίλησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Κατά την διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι «αν η Χαμάς αποφασίσει να σταματήσει τον πόλεμο και να απελευθερώσει τους ομήρους, τότε το Ισραήλ θα τους αφήσει να φύγουν από την Γάζα».

Με φόντο την κρίσιμη συνάντηση που θα έχει αύριο Δευτέρα (29.09.2025) με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ισραηλινός ηγέτης υπογράμμισε ότι «οι λεπτομέρειες για το σχέδιο τερματισμού του πολέμου πρέπει να διευθετηθούν».

Στο σημείο αυτό τόνισε πως «αν οι ηγέτες της Χαμάς τελειώσουν τον πόλεμο, απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, τότε τους αφήνουμε να φύγουν».

«Αυτό είναι κάτι που έχω πει στο παρελθόν, αλλά πρέπει να αποσαφηνιστεί. Όλα αυτά, πιστεύω, είναι μέρος του σχεδίου. Δεν θα προκαταλάβω τίποτα, γιατί αυτές τις συζητήσεις τις κάνουμε ακριβώς τώρα», πρόσθεσε στην συνέχεια, όπως αναφέρουν και οι «Times of Israel».

Ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν είναι αξιόπιστη για την διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας στην μεταπολεμική περίοδο, κάτι το οποίο είχε επισημάνει με εμφατικό τρόπο στο πλαίσιο της ομιλίας του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της αμερικανικής πρότασης για εκεχειρία, μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν σε ειρηνική συνύπαρξη με το Ισραήλ θα λάβουν αμνηστία, ενώ όσοι θελήσουν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα έχουν ασφαλή διέλευση προς τρίτες χώρες.

Ακόμα, προτείνει έναν πιθανό οδικό χάρτη για την δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, υπό την προϋπόθεση της ανοικοδόμησης της Γάζας και μιας συνολικής μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής.