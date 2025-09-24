Κόσμος

Νετανιάχου: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από κράτη της Δύσης δεν δεσμεύουν με κανένα τρόπο το Ισραήλ»

Δεκάδες παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη για να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, μια ιστορική διπλωματική στροφή σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου / REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo

Εν μέσω δεκάδων δηλώσεων για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από δυτικούς ηγέτες, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι «η ντροπιαστική παράδοση ορισμένων ηγετών στην παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωσης της Χαμάς, δεν θα δεσμεύσει με κανέναν τρόπο το Ισραήλ».

Οι ηγέτες ορισμένων χωρών της Δύσης βρέθηκαν στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σε μία ιστορική συνάντηση για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Ωστόσο, αυτό «δεν θα δεσμεύσει το Ισραήλ, με κανέναν τρόπο», όπως υπογράμμισε απόψε (24.09.2025) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος», ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ηγέτες από δεκάδες χώρες τη Δευτέρα συμμετείχαν στα Ηνωμένα Έθνη σε μια διάσκεψη «για τη λύση των δύο κρατών» και πολλές χώρες αναγνώρισαν το Κράτος της Παλαιστίνης, κάνοντας μια ιστορική, διπλωματική στροφή, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια στιγμή, σήμερα, οι ισραηλινές βομβαρδιστικές επιθέσεις έχουν σκοτώσει 85 άτομα στην κατεστραμμένη πλέον, Γάζα, με τα Ηνωμένα Έθνη να αναφέρουν ότι ο στρατός «επιβάλλει τρόμο στον παλαιστινιακό πληθυσμό της πόλης της Γάζας και αναγκάζει δεκάδες χιλιάδες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους».

Η Global Sumud Flotilla αναφέρει εκρήξεις και παρεμβολές στις επικοινωνίες, καθώς drones πετούν πάνω από την περιοχή, μετά την υπόσχεση του Ισραήλ να «λάβει τα απαραίτητα μέτρα» για να την εμποδίσει να σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζα.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τραμπ αποκαλύπτει την «Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας» – «Ξήλωσε» το πορτρέτο του Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο
Ο Τραμπ έστειλε μήνυμα σε βοηθούς των Δημοκρατικών, αντικαθιστώντας το πορτρέτο του Μπάιντεν με ένα αυτόματο στιλό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι χρησιμοποιούσαν αλόγιστα την υπογραφή του πρώην προέδρου
Πορτρέτα πρώην προέδρων στον Λευκό Οίκο
Η Ισπανία στέλνει πλοίο του Πολεμικού της Ναυτικού για να συνοδεύσει τον στολίσκο Global Sumud Flotilla στη Γάζα
Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ που έχει καταδικάσει ανοιχτά τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, κάνοντας λόγο για γενοκτονία, κάνει πλέον ένα τολμηρό βήμα, δεσμεύοντας άμεσα την ισπανική στρατιωτική προστασία
Μια παλαιστινιακή σημαία φαίνεται καθώς οι άνθρωποι συγκεντρώνονται στο λιμάνι της Ερμούπολης πριν από την αναχώρηση δύο ιστιοφόρων, του Electra και του Oxygen, που ανήκουν στο Global Sumud Flotilla και έχουν ως στόχο να φτάσουν στη Γάζα και να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ
Γροιλανδία: Η Δανία ζητά συγγνώμη για τις αναγκαστικές στειρώσεις
Από το Νουούκ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν παρουσίασε τις επίσημες συγγνώμες προς τις Γροιλανδές γυναίκες που εξαναγκάστηκαν σε στείρωση ή σε αντισύλληψη για περισσότερα από τριάντα χρόνια
Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν στη Γροιλανδία
Εμανουέλ Μακρόν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να σκληρύνει τη στάση του – «Δεν πρόκειται να ανοίξουμε πυρ εναντίον ρωσικών αεροσκαφών»
Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Ατλαντική Συμμαχία πρέπει να ενισχύσει την αντίδρασή της στις ρωσικές προκλήσεις
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν 2
