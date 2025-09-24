Νετανιάχου: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από κράτη της Δύσης δεν δεσμεύουν με κανένα τρόπο το Ισραήλ»

Εν μέσω δεκάδων δηλώσεων για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από δυτικούς ηγέτες, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι «η ντροπιαστική παράδοση ορισμένων ηγετών στην παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωσης της Χαμάς, δεν θα δεσμεύσει με κανέναν τρόπο το Ισραήλ».

Οι ηγέτες ορισμένων χωρών της Δύσης βρέθηκαν στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σε μία ιστορική συνάντηση για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Ωστόσο, αυτό «δεν θα δεσμεύσει το Ισραήλ, με κανέναν τρόπο», όπως υπογράμμισε απόψε (24.09.2025) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος», ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ηγέτες από δεκάδες χώρες τη Δευτέρα συμμετείχαν στα Ηνωμένα Έθνη σε μια διάσκεψη «για τη λύση των δύο κρατών» και πολλές χώρες αναγνώρισαν το Κράτος της Παλαιστίνης, κάνοντας μια ιστορική, διπλωματική στροφή, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια στιγμή, σήμερα, οι ισραηλινές βομβαρδιστικές επιθέσεις έχουν σκοτώσει 85 άτομα στην κατεστραμμένη πλέον, Γάζα, με τα Ηνωμένα Έθνη να αναφέρουν ότι ο στρατός «επιβάλλει τρόμο στον παλαιστινιακό πληθυσμό της πόλης της Γάζας και αναγκάζει δεκάδες χιλιάδες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους».

Η Global Sumud Flotilla αναφέρει εκρήξεις και παρεμβολές στις επικοινωνίες, καθώς drones πετούν πάνω από την περιοχή, μετά την υπόσχεση του Ισραήλ να «λάβει τα απαραίτητα μέτρα» για να την εμποδίσει να σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζα.