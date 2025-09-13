Νετανιάχου: «Η δολοφονία των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ θα άνοιγε τον δρόμο για την απελευθέρωση των ομήρων» – Έκρηξη οργής από τους συγγενείς των θυμάτων

Σε μία σημαντική δήλωση προχώρησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σήμερα, Σάββατο (13/9/2025), προσπαθώντας να «δικαιολογήσει» την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον των ηγετών της Χαμάς που έμεναν στο Κατάρ, την περασμένη Τρίτη 9/9. Οι οικογένειες των ομήρων βέβαια καταδικάζουν κάθε απόφαση του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι εκείνος είναι το βασικό εμπόδιο στην επιστροφή των αγαπημένων τους.

Η τεράστια αυτή επίθεση του Ισραήλ σε κτήριο που ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πίστευε ότι βρίσκονταν οι ηγέτες της Χαμάς, έδωσε τέλος στην ζωή 6 μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης, σε κανέναν όμως από τους ηγέτες της, όπως ήθελε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου σε δημοσίευση του στον λογαριασμό του στο X, αποκαλύπτει τον λόγο που ήθελε να «βγάλει από την μέση» τους ηγέτες της Χαμάς. Όπως είπε ο ίδιος η επιχείρηση αυτή «θα εξάλειφε το βασικό εμπόδιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και θα άνοιγε τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα».

Ακόμα πρόσθεσε ότι «οι ηγέτες των τρομοκρατών της Χαμάς που ζουν στο Κατάρ δεν ενδιαφέρονται για τους κατοίκους της Γάζας.

Αποκλείουν κάθε προσπάθεια εκεχειρίας, προκειμένου να παρατείνουν ατέλειωτα τον πόλεμο».

Οι οικογένειες των ομήρων βέβαια δεν έχουν την ίδια άποψη και από την πλευρά τους κατηγορούν τον Νετανιάχου ότι είναι «εμπόδιο» για τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζας.

«Η επιχείρηση που έγινε στο Κατάρ απέδειξε πέρας κάθε αμφιβολίας ότι ένα εμπόδιο υπάρχει στην επιστροφή των ομήρων και τον τέλος του πολέμου: ο πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κάθε φορά που επίκειται η επίτευξη μίας συμφωνίας, ο Νετανιάχου την σαμποτάρει», καταγγέλλεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων.