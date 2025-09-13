Κόσμος

Νετανιάχου: «Η δολοφονία των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ θα άνοιγε τον δρόμο για την απελευθέρωση των ομήρων»

«Οι ηγέτες των τρομοκρατών της Χαμάς που ζουν στο Κατάρ δεν ενδιαφέρονται για τους κατοίκους της Γάζας», πρόσθεσε
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου / REUTERS/Ronen Zvulun/Pool TPX IMAGES OF THE DAY

Σε μία σημαντική δήλωση προχώρησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σήμερα, Σάββατο (13/9/2025), προσπαθώντας να «δικαιολογήσει» την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον των ηγετών της Χαμάς που έμεναν στο Κατάρ, την περασμένη Τρίτη 9/9.

Η τεράστια αυτή επίθεση του Ισραήλ σε κτήριο που ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πίστευε ότι βρίσκονταν οι ηγέτες της Χαμάς, έδωσε τέλος στην ζωή 6 μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης, σε κανέναν όμως από τους ηγέτες της, όπως ήθελε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου σε δημοσίευση του στον λογαριασμό του στο X, αποκαλύπτει τον λόγο που ήθελε να «βγάλει από την μέση» τους ηγέτες της Χαμάς. Όπως είπε ο ίδιος η επιχείρηση αυτή «θα εξάλειφε το βασικό εμπόδιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και θα άνοιγε τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα».

Ακόμα πρόσθεσε ότι «οι ηγέτες των τρομοκρατών της Χαμάς που ζουν στο Κατάρ δεν ενδιαφέρονται για τους κατοίκους της Γάζας».

«Αποκλείουν κάθε προσπάθεια εκεχειρίας, προκειμένου να παρατείνουν ατέλειωτα τον πόλεμο».

