Νετανιάχου: «Καταφέραμε να συντρίψουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά δεν έχουμε τελειώσει ακόμα»

«Τους χτυπήσαμε αλλά έχουμε ακόμα περισσότερα να κάνουμε», είπε απόψε (11/4/2026) ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα προς τους πολίτες του Ισραήλ, αναφερόμενος στον πόλεμο με το Ιράν.

Η εκστρατεία κατά του Ιράν «δεν έχει τελειώσει», με τον Νετανιάχου να παραδέχεται ότι «πρέπει να γίνουν περισσότερα» καθώς έκανε λόγο και για «ιστορικά επιτεύγματα» του Ισραήλ.

Δίπλα σε έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής με τον ιρανικό άξονα επισημασμένο με κόκκινο, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι «ήθελαν να μας στραγγαλίσουν αλλά τους στραγγαλίζουμε εμείς».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε επίσης ότι πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του διασφαλίζοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης μυστικών επιχειρήσεων για την αναβολή τους και της ενημέρωσης του κόσμου για τον κίνδυνο. «Αλλά ο κόσμος δεν άκουγε», λέει. Το Ισραήλ «έσπασε το φράγμα του φόβου» χτυπώντας το Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

Ο Νετανιάχου επέκρινε επίσης έμμεσα τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ – και για άλλη μια φορά απαλλάσσεται από την ευθύνη – για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, λέγοντας «αυτή τη φορά, ακριβείς πληροφορίες έφτασαν σε μένα εγκαίρως».

Το Ισραήλ αποφάσισε να πάει σε πόλεμο με το Ιράν τον Φεβρουάριο επειδή «ήταν πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου» και στην απόκτηση της ικανότητας παραγωγής χιλιάδων πυραύλων, είπε επίσης ο πρωθυπουργός.

צפו: ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה לתקשורת. https://t.co/YvCAKnhv6O — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) April 11, 2026

Αν το Ισραήλ δεν είχε επιτεθεί στο Ιράν δύο φορές τον τελευταίο χρόνο, λέει, η Ισλαμική Δημοκρατία «θα είχε ήδη πυρηνικό όπλο», καθώς είχε πληροφορίες πέρυσι ότι το Ιράν ετοιμαζόταν να μετατρέψει το εμπλουτισμένο ουράνιο του σε πυρηνικό όπλο.

«Τη στιγμή που λάβαμε αυτές τις πληροφορίες, αναλάβαμε δράση», λέει.

Τελος ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι ο IDF σκότωσε οκτώ πυρηνικούς επιστήμονες που ασχολούνταν με την οπλοποίηση στην Επιχείρηση Roaring Lion, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ κατέστρεψε επίσης τον αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο Αράκ και τις γραμμές παραγωγής φυγοκεντρητών και ουρανίου του Ιράν. «Καταφέραμε να συντρίψουμε το πυρηνικό του πρόγραμμα».