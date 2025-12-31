Νετανιάχου: Πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς για να ξεκινήσει η δεύτερη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας

Ως τον βασικό παράγοντα που μπλοκάρει τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα προσδιόρισε τον αφοπλισμό της Χαμάς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε εξέλιξη προϋποθέτει τον πλήρη αφοπλισμό και την καταστροφή των σηραγγών της οργάνωσης.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κλήθηκε να εξηγήσει τι εμποδίζει την πρόοδο προς τη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας της Ουάσινγκτον για τη Γάζα και τη Χαμάς. «Μία λέξη: αφοπλισμός», απάντησε, σημειώνοντας ότι η οργάνωση είχε αναλάβει σχετική δέσμευση αλλά, όπως είπε, «αρνείται να το κάνει».

Από την πλευρά τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η Χαμάς είχε αποδεχθεί τον αφοπλισμό λίγο πριν από την επικύρωση της πρώτης φάσης της συμφωνίας, στις 9 Οκτωβρίου. Ωστόσο, η παλαιστινιακή οργάνωση έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτόν τον ισχυρισμό, διαψεύδοντας ότι υπήρξε τέτοια συμφωνία.

Netanyahu says Hamas needs to give up all 60,000 of their guns before Israel will begin Phase II of the Gaza peace plan and withdraw from the Gaza Strip. pic.twitter.com/mZLdT5AtTY — Chris Menahan (@infolibnews) December 31, 2025

«Δεκάδες χιλιάδες Καλάσνικοφ και εκατοντάδες χιλιόμετρα σηράγγων»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η στρατιωτική δυνατότητα της Χαμάς παραμένει ισχυρή. «Έχουν ακόμη περίπου 20.000 άτομα με Καλάσνικοφ, τα οποία χρησιμοποιούν κατά διαστήματα για να εκτελούν όποιον δεν θέλει τη συνέχιση της τυραννίας τους», ανέφερε.

Όπως συμπλήρωσε, το συνολικό οπλοστάσιο της οργάνωσης εκτιμάται ότι περιλαμβάνει περίπου 60.000 τυφέκια τύπου AK. «Αυτό σημαίνει αφοπλισμός: να πάρεις όλα αυτά τα όπλα, να τα αφαιρέσεις από τα χέρια τους και να διαλύσεις τις τρομοκρατικές σήραγγες που εξακολουθούν να έχουν – εκατοντάδες χιλιόμετρα υπόγειων τούνελ. Η Χαμάς αρνείται να το κάνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Να δοθεί μια ευκαιρία» στη δεύτερη φάση

Σε ερώτηση σχετικά με το αν είναι εφικτή η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου για τη Γάζα ακόμη και χωρίς τη συναίνεση της Χαμάς στον αφοπλισμό, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, απάντησε πως «πρέπει να της δοθεί μια ευκαιρία».

Όπως διευκρίνισε, το αμερικανικό πλάνο περιλαμβάνει την παρουσία διεθνούς δύναμης που θα αναλάβει ρόλο σταθεροποίησης στη Λωρίδα της Γάζας. «Υπάρχει μια προσπάθεια να συγκροτηθεί διεθνής δύναμη. Μέχρι στιγμής δεν έχει καρποφορήσει, αλλά θα της δώσουμε μια ευκαιρία», σημείωσε.

«Αν δεν γίνει με τον εύκολο τρόπο, θα γίνει αλλιώς»

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές σε περίπτωση που οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν. «Αν μπορεί να γίνει με τον εύκολο τρόπο, έχει καλώς. Αν όχι, θα γίνει με έναν άλλο τρόπο», τόνισε, επαναλαμβάνοντας ότι για το Ισραήλ ο αφοπλισμός της Χαμάς συνιστά αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για κάθε επόμενο βήμα στη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας.