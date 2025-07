Νετανιάχου σε αλ Σάρα: Το Ισραήλ πέτυχε εκεχειρία στη Συρία διά της ισχύος – Μην ξαναπεράσετε τις κόκκινες γραμμές μας

Σαφέστατο μήνυμα ισχύος αλλά και αποτροπής, με αποδέκτη τον μεταβατικό πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, έστειλε σήμερα (17.07.2025) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Μια ημέρα μετά τα φονικά πλήγματα του Ισραήλ στη Δαμασκό, που κατέστρεψαν στρατιωτικό στόχο κοντά στο προεδρικό μέγαρο αλλά και σημαντικό μέρος του Υπουργείου Άμυνας, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Άχμεντ αλ Σάρα τις «κόκκινες γραμμές» που δεν πρέπει να περάσει η κυβέρνησή του.

BREAKING: Israel’s PM Netanyahu vows to never allow the militarization of Southern Syria:



“I want to update you on what we have done in Syria—and what we will do in Syria.



We established a clear policy: the demilitarization of the area south of Damascus—from the Golan to… pic.twitter.com/9ERavEoxYW