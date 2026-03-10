Κόσμος

Νετανιάχου: «Σπάμε τα κόκαλα του Ιράν, το χέρι μας είναι ακόμη απλωμένο»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε πως σκοπός του είναι να βοηθήσει τον ιρανικό λαό να αποτινάξει τον ζυγό της τυραννίας
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Φωτογραφία αρχείου REUTERS/Amir Cohen/File Photo

Το μήνυμα πως δεν πρόκειται να σταματήσει τις επιθέσεις μέχρι να φέρει την αλλαγή στο Ιράν, έστειλε ξανά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την 11η ημέρα του πολέμου που ξεκίνησε με τις ΗΠΑ κατά του ιρανικούς καθεστώτος.

Σε επίσκεψη που έκανε αργά το βράδυ της Δευτέρας (09.03.2026), ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εκτίμησε πως το τέλος του καθεστώτος του Ιράν εξαρτάται από την θέληση του ιρανικού λαού.

«Η φιλοδοξία μας είναι να βοηθήσουμε τον ιρανικό λαό να αποτινάξει τον ζυγό της τυραννίας», ανέφερε συγκεκριμένα.

Στη συνέχεια εκτίμησε πως το Ισραήλ έχει ήδη «σπάσει τα κόκκαλα του Ιράν» ενώ «το ισραηλινό χέρι, είναι ακόμη απλωμένο».

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Αν τα καταφέρουμε μαζί με τον ιρανικό λαό, θα φέρουμε ένα μόνιμο τέλος, αν υπάρχει κάτι τέτοιο στη ζωή των εθνών. Θα φέρουμε αλλαγή», πρόσθεσε.

Στο τέλος τόνισε ότι ήδη υπάρχει μια «τεράστια αλλαγή» στη θέση του Ισραήλ στον κόσμο.

Κόσμος
