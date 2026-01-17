Νετανιάχου: Το Ισραήλ αμφισβητεί την παλαιστινιακή επιτροπή για την διοίκησης της Γάζας που διόρισε ο Τραμπ

Αφού τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς, ο Ντόναλντ Τραμπ έπρεπε να υλοποιήσει μια από τις βασικότερες δεσμεύσεις του για την επόμενη ημέρα στον παλαιστινιακό θύλακα και αυτή δεν ήταν άλλη από την δημιουργία του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Μετά από τρεις μήνες αναμονής, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε τα μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα» που θα έχουν ως αρμοδιότητα την προσωρινή διοίκηση της περιοχής, κάτι όμως που ενόχλησε το Ισραήλ, όπως δήλωσε το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ειδικότερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (17.01.2026) ότι αμφισβητεί τη σύνθεση της παλαιστινιακής επιτροπής που είναι αρμόδια για τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η ανακοίνωση της σύνθεσης της διοικούσας επιτροπής της Γάζας, η οποία υπάγεται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ειρήνης – που συστάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και προεδρεύει αυτού – δεν συντονίστηκε με το Ισραήλ και αντιβαίνει στην πολιτική του», δηλώνει σε ανακοίνωση το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να επικοινωνήσει για το θέμα αυτό με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε πρόσκληση σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Καναδά, Αργεντινή, Αίγυπτο και άλλες χώρες να γίνουν ιδρυτικά μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» της Γάζας.

Στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα θα μετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του αρχηγού του Λευκού Οίκου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, Μαρκ Ρόουαν, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα και ο πολιτικός σύμβουλος, Ρόμπερτ Γκάμπριελ.

Ο Βούλγαρος διπλωμάτης, Νικολάι Μλαντένοφ θα αναλάβει Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα. Διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα διορίστηκε ο υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς.

Στο μεταξύ, με παρόντα τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συνεδρίασε χθες για πρώτη φορά, η 15μελής παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή που θα διοικήσει τη Γάζα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επιτροπή θα εδρεύει στο Κάιρο απ’ όπου τα μέλη της θα μπορούν να επισκέπτονται τακτικά τη Λωρίδα της Γάζας.

Η επιτροπή συγκροτήθηκε επισήμως στις 14 Ιανουαρίου, όταν ανακοινώθηκε ότι ξεκινά η δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Αποτελείται από 15 Παλαιστίνιους τεχνοκράτες και θα διοικήσει προσωρινά τον θύλακα, υπό την επίβλεψη του Συμβουλίου Ειρήνης, πρόεδρος του οποίου είναι ο ίδιος ο Τραμπ.