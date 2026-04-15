Νετανιάχου: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ και «είναι έτοιμο» για νέο πόλεμο με το Ιράν

Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή, με το Ισραήλ να δηλώνει έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο απέναντι στο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται τόσο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και οι διπλωματικές κινήσεις.

Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να τονίζει ότι η χώρα του είναι έτοιμη ακόμη και για επανέναρξη του πολέμου, αν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για το ενδεχόμενο να ξαναρχίσουν οι συγκρούσεις με το Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ και παράλληλα έχουν ξεκινήσει νέες συνομιλίες με τον Λίβανο.

«Οι Αμερικανοί σύμμαχοί μας μας κρατούν συνεχώς ενήμερους για τις επαφές τους με το Ιράν», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, την ώρα που οι ΗΠΑ προσπαθούν να πετύχουν συμφωνία με την Τεχεράνη και φέρεται να πιέζουν το Ισραήλ για κατάπαυση πυρός με τη Χεζμπολάχ.

«Οι στόχοι μας με τις ΗΠΑ είναι κοινές», συνέχισε. «Θέλουμε να απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και να σταματήσει η δυνατότητα εμπλουτισμού μέσα στη χώρα. Και φυσικά, θέλουμε να ανοίξουν ξανά τα βασικά θαλάσσια περάσματα».

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για να φανεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση: «Είναι πολύ νωρίς για να πούμε πώς θα τελειώσει ή ακόμη και πώς θα προχωρήσει. Με δεδομένο ότι υπάρχει πιθανότητα να ξαναρχίσει ο πόλεμος, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο».

Όπως είπε, «παράλληλα» με τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ διεξάγει και συνομιλίες με τον Λίβανο, τονίζοντας ότι αυτές γίνονται επειδή η χώρα βρίσκεται σε ισχυρή θέση και όχι μόνο ο Λίβανος, αλλά και άλλες χώρες επιδιώκουν επαφές.

«Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις έχουμε δύο βασικούς στόχους: πρώτον, να απομακρύνουμε τη Χεζμπολάχ και δεύτερον, να πετύχουμε μια σταθερή ειρήνη – μια ειρήνη μέσα από τη δύναμη», πρόσθεσε.

Τέλος, ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να χτυπούν τη Χεζμπολάχ, με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται σε ένα μεγάλο προπύργιο της οργάνωσης στην Μπιντ Τζμπέιλ, ενώ έδωσε εντολή στον στρατό να ενισχύσει τη ζώνη ασφαλείας και να την επεκτείνει προς τα ανατολικά, προς τις πλαγιές του όρους Ερμών, για την προστασία του δρουζικού πληθυσμού.