Netta-νιάχου: Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χορεύει σαν… κοτόπουλο!

Στον ρυθμό της φαίνεται πως χόρεψε και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου…. Και αυτό γιατί η κάμερα έπιασε τον Νετανιάχου να κάνει τις χορευτικές κινήσεις της φετινής νικήτριας που μιμείται το… κοτόπουλο!

Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό… αφού στο Twitter είναι viral φωτογραφία του Νετανιάχου με το μαλλί της Netta! Όπως βλέπετε δηλαδή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ποζάρει με μαλλιά «κεφτεδάκια»… Φυσικά πρόκειται για photoshop αλλά η αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό.

PM @netanyahu to rest of world, especially EU right about now: #Israel is *not* your toy! #Eurovision pic.twitter.com/EDQl1P9eBc

— Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) May 13, 2018