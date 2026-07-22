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New York Post: O Τραμπ θέλει τον Τζιάνι Ινφαντίνο για επόμενο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ στη θέση του Αντόνιο Γκουτέρες

Ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Ινφαντίνο «χαίρει σεβασμού από όλους σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίζει ότι έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να φέρνει τους ανθρώπους κοντά»
Τραμπ - Ινφαντίνο
Τραμπ - Ινφαντίνο / REUTERS / Mike Segar
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Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο να είναι ο επόμενος γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα The New York Post.

Ο 56χρονος Τζιάνι Ινφαντίνο έχει έρθει κοντά με τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω της διοργάνωσης του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Ελβετό παράγοντα του ποδοσφαίρου να κάνει τα πάντα για να γοητεύσει και να συμπεριλάβει τον Τραμπ.

Μάλιστα ο Τζιάνι Ινφαντίνο έδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της κλήρωσης του Μουντιάλ 2026 στην Ουάσινγκτον, το βραβείο ειρήνης της FIFA.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Ινφαντίνο «χαίρει σεβασμού από όλους σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίζει ότι έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να φέρνει τους ανθρώπους κοντά», δήλωσε στην εφημερίδα μια πηγή κοντά στον πρόεδρο. Στην πραγματικότητα όμως ο Ινφαντίνο υφίσταται πλέον τη μεγαλύτερη αμφισβήτηση όλης της παραγοντικής του καριέρας.

Δεν είναι σαφές εάν η πρόταση Τραμπ για τον Ινφαντίνο μπορεί να συνδέεται με το… χατίρι της FIFA στον Αμερικανό πρόεδρο για αναστολή της ποινής αποκλεισμού του Μπαλογκάν, του Αμερικανού διεθνούς που παρά την αποβολή του αγωνίστηκε κανονικά στο επόμενο ματς, κόντρα στο Βέλγιο, κατόπιν τηλεφωνήματος του Τραμπ στον Ινφαντίνο.

Ο επόμενος γενικός γραμματέας θα εκλεγεί φέτος για να αντικαταστήσει τον Πορτογάλο Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος θα αποχωρήσει στα τέλη Δεκεμβρίου.

Για να εξασφαλίσει τη θέση, ο Ινφαντίνο θα πρέπει να κερδίσει την έγκριση του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας – στο οποίο τα πέντε μόνιμα μέλη έχουν δικαίωμα βέτο – ακολουθούμενη από την επιβεβαίωση από τη Γενική Συνέλευση.

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