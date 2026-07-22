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Έφοδος στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη για το σκάνδαλο συναλλαγών Cum-Cum

Αναζητούν τοιχεία σχετικά με πιθανές παρατυπίες σε συναλλαγές που επέτρεπαν σε επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μειώνουν ή να αποφεύγουν την καταβολή φόρου επί των μερισμάτων
Deutsche Bank
Deutsche Bank / REUTERS / Tilman Blashofer
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Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης (22.07.2026) εισαγγελείς και στελέχη της φορολογικής υπηρεσίας της Γερμανίας, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις λεγόμενες συναλλαγές Cum-Cum.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αρχές στη Φρανκφούρτη αναζητούν στοιχεία σχετικά με πιθανές παρατυπίες σε συναλλαγές που επέτρεπαν σε επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μειώνουν ή να αποφεύγουν την καταβολή φόρου επί των μερισμάτων. Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος της έρευνας στα γραφεία της Deutsche Bank ή για τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρό της.

Τι είναι οι συναλλαγές Cum-Cum

Οι συναλλαγές Cum-Cum αποτελούν εδώ και χρόνια αντικείμενο εντατικών ερευνών στη Γερμανία. Μέσω σύνθετων χρηματοοικονομικών μηχανισμών γύρω από την ημερομηνία καταβολής των μερισμάτων, ξένοι επενδυτές μπορούσαν να μεταβιβάζουν προσωρινά μετοχές σε γερμανικές τράπεζες, αποφεύγοντας έτσι μέρος της φορολογικής επιβάρυνσης.

Οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι το Δημόσιο έχει στερηθεί δισεκατομμύρια ευρώ από παρόμοιες πρακτικές. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας βρίσκεται αντιμέτωπη με εφόδους των αρχών.

Τον Οκτώβριο του 2022, η εισαγγελία της Κολωνίας πραγματοποίησε έρευνες στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και το Έσχμπορν, επίσης στο πλαίσιο της υπόθεσης Cum-Cum, επεκτείνοντας την έρευνα σε νυν και πρώην στελέχη της τράπεζας. Η Deutsche Bank έχει δηλώσει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Νωρίτερα φέτος, τον Ιανουάριο του 2026, οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν νέα έφοδο στα κεντρικά της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και σε εγκαταστάσεις στο Βερολίνο στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παραλείψεις στην εφαρμογή των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος, σε υπόθεση που συνδεόταν με παλαιότερες συναλλαγές εταιρειών οι οποίες φέρονταν να σχετίζονται με τον Ρώσο επιχειρηματία Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Ακόμα, στα μέσα Ιουλίου του 2026 πραγματοποιήθηκε ακόμη μία έρευνα σε υποκατάστημα της Deutsche Bank που βρίσκεται στη βάση του συγκροτήματος των κεντρικών γραφείων στη Φρανκφούρτη. Οι εισαγγελικές αρχές δεν αποκάλυψαν τότε τους λόγους της επιχείρησης, επικαλούμενες την προστασία της εν εξελίξει έρευνας.

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