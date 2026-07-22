Νέα αποκάλυψη για την τελευταία πεζοπορία του ιδρυτή της Mango Ισάκ Άντικ με τον γιο του: «Ακραία εμπειρία» στο πλαίσιο θεραπείας

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως στην υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της Mango, Ίσακ Άντικ, με μια μάρτυρα να καταθέτει στις Αρχές ότι η οικογενειακή θεραπεία που ακολουθούσαν ο ίδιος και ο γιος του, Τζόναθαν Άντικ, περιλάμβανε μια ακραία εμπειρία σε ορεινή περιοχή στο όρος Μοντσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη.

Η Βρετανίδα διερμηνέας που συνεργαζόταν περιστασιακά με την οικογενειακή θεραπεύτρια Τζούλια Λούντερβαλντ, υποστήριξε ότι η πεζοπορία που πήγαν ο ιδρυτής της Mango και ο γιος του αποτελούσε μέρος μιας θεραπευτικής διαδικασίας που είχε στόχο να φέρει πατέρα και γιο αντιμέτωπους με μια ακραία κατάσταση.

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Η κατάθεσή της, σύμφωνα με τη La Vanguardia και πηγές της υπόθεσης, φέρνει νέα στοιχεία στην έρευνα για το αν ο θάνατος του Ίσακ Άντικ στις 14 Δεκεμβρίου 2024 στη Μοντσεράτ ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος ή εγκληματικής ενέργειας.

Μέχρι σήμερα, η εκδοχή που είχε γίνει γνωστή ήταν ότι ο Ίσακ και ο Τζόναθαν είχαν πραγματοποιήσει μόνοι τους την ορεινή διαδρομή προκειμένου να συζητήσουν τα προσωπικά και οικογενειακά τους προβλήματα. Ωστόσο, η νέα μαρτυρία προσθέτει μια διαφορετική διάσταση στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την El Pais, η κατάθεση φέρεται να επιβαρύνει τη θέση του Τζόναθαν Άντικ, γιου του επιχειρηματία, ο οποίος ερευνάται για τον θάνατο του πατέρα του.

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Το δυστύχημα στο βουνό και τα σενάρια

Μετά τη σύλληψη του Τζόναθαν Άντικ στις 19 Μαΐου, η δικαστής αποφάσισε την άρση του απορρήτου της δικογραφίας και ξεκίνησε η διαδικασία καταθέσεων στο δικαστήριο.

Παράλληλα, οι Aρχές συνέχισαν την έρευνά τους, με την έγκριση της ανακρίτριας Ρακέλ Νιέτο, προκειμένου να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη εκείνο το μεσημέρι στη Μοντσεράτ.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από ένα δυστύχημα στο βουνό, όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση του Τζόναθαν, έως το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Η μάρτυρας, η οποία όπως αναφέρει εδώ και καιρό επιθυμούσε να καταθέσει, προσήλθε τελικά στις αρχές στις 29 Ιουνίου. Εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα στο Μαρτορέλ, περιοχή που ανήκει στη δικαστική περιφέρεια του Κολλμπάτο, όπου έχασε τη ζωή του ο επιχειρηματίας.

Στην κατάθεσή της αποκάλυψε ότι ήταν εκείνη που αναζήτησε τη διαδρομή προς τη Μοντσεράτ, έπειτα από αίτημα της θεραπεύτριας Τζούλια Λούντερβαλντ. Σύμφωνα με την ίδια, η Λούντερβαλντ ήθελε να φέρει τον πατέρα και τον γιο αντιμέτωπους με μια ακραία κατάσταση στο πλαίσιο της θεραπείας τους.

Η γυναίκα επέλεξε τελικά το «Camí de les Feixades» και συνόδευσε τον Τζόναθαν Άντικ στη διαδρομή στις 7 Δεκεμβρίου, μία εβδομάδα πριν από τον θάνατο του πατέρα του. Οι έρευνες είχαν ήδη δείξει, μέσω συστημάτων αναγνώρισης πινακίδων και εντοπισμού, ότι ο Τζόναθαν είχε επισκεφθεί τη συγκεκριμένη περιοχή τουλάχιστον δύο φορές πριν από το μοιραίο περιστατικό.

Σύμφωνα με την κατάθεση της μάρτυρα, ο Τζόναθαν ήθελε να γνωρίζει καλά τη διαδρομή ώστε να την πραγματοποιήσει αργότερα μαζί με τον πατέρα του.

«Να βρεθούν σε οριακή κατάσταση»

Σύμφωνα με την κατάθεση, η θεραπεύτρια είχε δώσει οδηγίες ώστε πατέρας και γιος να βιώσουν μια κατάσταση έντονης πίεσης στο πλαίσιο της θεραπείας τους.

Η μάρτυρας υποστήριξε ακόμη ότι ο Τζόναθαν Άντικ έπρεπε να σταθεί «στην άκρη ενός γκρεμού», με σκοπό να δημιουργηθεί μια ακραία εμπειρία κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας.

Η Βρετανίδα δήλωσε ότι αποφάσισε να καταθέσει επειδή φοβόταν πως η παρουσία της στην περιοχή λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο του ιδρυτή της Mango θα μπορούσε να θεωρηθεί ύποπτη από τις Αρχές.

Όπως ανέφερε, η απόφασή της ελήφθη όταν πληροφορήθηκε ότι η δικαστική έρευνα εξετάζει και την πιθανή εμπλοκή τρίτων προσώπων στην υπόθεση.

Στο πλαίσιο της κατάθεσής της παρέδωσε στους ερευνητές γραπτά μηνύματα και ηχητικά αρχεία που είχε ανταλλάξει με τη θεραπεύτρια σχετικά με την οργάνωση της πεζοπορίας.