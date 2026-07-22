Κόσμος

«Kokushobi» στο Τόκιο: Πάνω από 260 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία λόγω του συνεχιζόμενου καύσωνα

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) εξέδωσε προειδοποιήσεις για καύσωνα σε 41 από τις 47 νομαρχίες της Ιαπωνίας
A visitor takes a break next to a cooling mist in front of a five-story pagoda at Sensoji temple, a popular sightseeing spot, as the Japanese government issued a heatstroke alert in Tokyo and other prefectures due to a heatwave, in Tokyo, Japan July 22, 2026. REUTERS/Issei Kato TPX IMAGES OF THE DAY
Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποίηση για θερμοπληξία στο Τόκιο και σε άλλους νομούς λόγω καύσωνα / REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι ιαπωνικές πόλεις βιώνουν αυτή τη στιγμή «ασφυκτικά ζεστές μέρες», ένας νέος όρος που επινοήθηκε φέτος από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία για να περιγράψει θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 40°C («kokushobi» στα ιαπωνικά), ενώ έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για καύσωνα σε μεγάλο μέρος της Ιαπωνίας.

Τρεις πόλεις στην κεντρική Ιαπωνία κατέγραψαν χθες (21.07.2026) θερμοκρασίες πάνω από αυτό το όριο. Σήμερα Τετάρτη (22.07.2026), μεγάλες περιοχές της χώρας, περιλαμβανομένης της μητρόπολης Ναγκόγια (στην κεντρική Ιαπωνία) και περιοχών κοντά στο Τόκιο στην ανατολική Ιαπωνία, βίωσαν θερμοκρασίες που πλησίαζαν ή υπερέβαιναν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) εξέδωσε προειδοποιήσεις για καύσωνα σε 41 από τις 47 νομαρχίες της Ιαπωνίας, προτρέποντας το κοινό -ειδικά τον πολυάριθμο ηλικιωμένο πληθυσμό- να λάβει προφυλάξεις κατά της ζέστης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Τόκιο, 261 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο την Τρίτη (21.07.2026) για πιθανή θερμοπληξία, καθώς το κύμα καύσωνα συνεχιζόταν σε όλη τη χώρα, ανέφερε το Kyodo.

Στην αγροτική νομαρχία Τοτσίγκι, βόρεια του Τόκιο, ένας 85χρονος άνδρας βρέθηκε αναίσθητος μέσα στο θερμοκήπιο του αγροκτήματός του. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε αργότερα, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. «Η θερμοκρασία ήταν εξαιρετικά υψηλή μέσα στο θερμοκήπιο», είπε.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών κάλεσε σήμερα τους πολίτες να θεωρήσουν αυτή την ακραία ζέστη «φυσική καταστροφή». «Οι θερμοκρασίες αυξάνονται από τα μέσα Ιουλίου και αναμένεται να συνεχιστεί η έντονη ζέστη σε όλη τη χώρα», ανέφερε η υπηρεσία.

«Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτή η ακραία ζέστη είναι καταστροφικής κλίμακας δεδομένου του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που νοσηλεύονται ή πεθαίνουν από θερμοπληξία», πρόσθεσε, χωρίς να αναφέρει απολογισμό σε εθνικό επίπεδο για τις τελευταίες δέκα ημέρες.

Τον περασμένο χρόνο, η χώρα βίωσε το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ. Η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ποτέ στην Ιαπωνία ήταν 41,8°C στις 5 Αυγούστου 2025, στο Ισεσάκι, βόρεια του Τόκιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
100
94
76
76
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
New York Post: O Τραμπ θέλει τον Τζιάνι Ινφαντίνο για επόμενο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ στη θέση του Αντόνιο Γκουτέρες
Ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Ινφαντίνο «χαίρει σεβασμού από όλους σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίζει ότι έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να φέρνει τους ανθρώπους κοντά»
Τραμπ - Ινφαντίνο
Έφοδος στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη για το σκάνδαλο συναλλαγών Cum-Cum
Αναζητούν τοιχεία σχετικά με πιθανές παρατυπίες σε συναλλαγές που επέτρεπαν σε επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μειώνουν ή να αποφεύγουν την καταβολή φόρου επί των μερισμάτων
Deutsche Bank
Newsit logo
Newsit logo