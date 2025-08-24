Κόσμος

New York Times: Πώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία οδηγούν στο Ντονμπάς

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων που επιχειρεί να προωθήσει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται το Ντονμπάς, που έχει εξελιχθεί σε κομβικό ζήτημα
Ένας Ουκρανός στρατιώτης πυροβολεί με όλμο 120 χιλιοστών προς τις ρωσικές δυνάμεις σε μια πρώτη γραμμή κοντά στην πόλη Βοβτσάνσκ
Ένας Ουκρανός στρατιώτης πυροβολεί με όλμο 120 χιλιοστών προς τις ρωσικές δυνάμεις σε μια πρώτη γραμμή κοντά στην πόλη Βοβτσάνσκ / REUTERS / Sofiia Gatilova

Στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε έναν χάρτη της Ουκρανίας: η περιοχή του Ντονμπάς στην Ουκρανία, χρωματισμένη με κόκκινο, φαινόταν ήδη χαμένη. Για εκείνον, το συμπέρασμα ήταν σαφές: το Κίεβο πρέπει να αποδεχθεί έναν συμβιβασμό για να επιτευχθεί ειρήνη, διαφορετικά η Ρωσία θα προχωρήσει κι άλλο.

Για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το μήνυμα ήταν πολύ πιο περίπλοκο. Κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, υπενθύμισε ότι ο παππούς του είχε πολεμήσει για να απελευθερώσει το Ντονμπάς στην Ουκρανία από τους ναζί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εγκατάλειψη αυτής της γης θα ισοδυναμούσε με προδοσία μιας οδυνηρής ιστορίας και ενός συμβόλου ταυτότητας για εκατομμύρια Ουκρανούς, γράφει σε ανάλυσή του το New York Times.

Το Ντονμπάς, η καρδιά της σύγκρουσης

Εδώ και δέκα χρόνια, ο πόλεμος στην Ουκρανία διεξάγεται κυρίως σε αυτήν τη μεταλλευτική περιοχή που αποτελείται από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ. Δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους για λίγα χιλιόμετρα. Σήμερα, η Μόσχα απαιτεί τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανική διοίκηση, όπως η Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ.

Ένας Ουκρανός στρατιώτης πυροβολεί με ένα αυτοκινούμενο ολμοβόλο 2S22 Bohdana προς τις ρωσικές δυνάμεις
Ένας Ουκρανός στρατιώτης πυροβολεί με ένα αυτοκινούμενο ολμοβόλο 2S22 Bohdana προς τις ρωσικές δυνάμεις / REUTERS / Maksym Kishka

Για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο στόχος δεν είναι μόνο εδαφικός: επιδιώκει να αποδυναμώσει πολιτικά τον Ζελένσκι και να στερήσει από την Ουκρανία την στρατηγική της αυτονομία. Το Κίεβο, από την πλευρά του, αρνείται κατηγορηματικά κάθε παραχώρηση, καθώς το Σύνταγμα απαγορεύει την εκχώρηση εδαφών.

Πιέσεις και σενάρια συμβιβασμού

Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες του Τραμπ τροφοδοτούν συνεχώς σενάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλά για «ανταλλαγές εδαφών», μια ιδέα που η πλειοψηφία των Ουκρανών θεωρεί προδοσία. Παρά ταύτα, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι ένας συμβιβασμός θα μπορούσε να εξεταστεί αν το Κίεβο λάμβανε πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, με στρατιωτική προστασία από ΗΠΑ ή Ευρώπη.

Ωστόσο, αυτό το σενάριο σκοντάφτει στην άρνηση της Ρωσίας, η οποία ξεκίνησε τον πόλεμο ακριβώς για να εμποδίσει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Όπως συνοψίζει ένας αναλυτής που επικαλείται το New York Times: «Επιστρέφουμε στο σημείο μηδέν. Χωρίς αλλαγή που θα επιβληθεί στον Πούτιν, καμία σοβαρή διαπραγμάτευση δεν θα προχωρήσει.»

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Alexander Drago

Ανάμεσα στη μνήμη και το μέλλον

Για τον Ζελένσκι, η παραχώρηση του Ντονμπάς θα σήμαινε θυσία της μνήμης των γενεών που το υπερασπίστηκαν. Ωστόσο, η αμερικανική πίεση εντείνεται, ενώ ο πόλεμος συνεχίζει να φθείρει μια χώρα που έχει ήδη χάσει εκατοντάδες χιλιάδες ζωές και εκατομμύρια κατοίκους έχουν εκτοπιστεί.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Μαρκ Ρούτε
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Μαρκ Ρούτε / REUTERS / Thomas Peter

Το Ντονμπάς, που άλλοτε θεωρούνταν φιλορωσικό προπύργιο, έχει πλέον μετατραπεί σε σύμβολο ενός υπαρξιακού πολέμου: ανάμεσα στο δικαίωμα ενός λαού να καθορίζει το μέλλον του και στη σκληρή λογική της στρατιωτικής κατάκτησης.

