Νιγηρία: Τραγουδίστρια του «The Voice» πέθανε από δάγκωμα φιδιού στον ύπνο της

Η Nwangene κοιμόταν στο διαμέρισμά της όταν ξύπνησε από έναν πόνο στο πόδι της
Η Ifunanya Nwangene πέθανε μετά από θανατηφόρο δάγκωμα φιδιού στον ύπνο της
Η Ifunanya Nwangene πέθανε μετά από θανατηφόρο δάγκωμα φιδιού στον ύπνο της / Youtube

Φρικτό θάνατο βρήκε μια 26χρονη τραγουδίστρια που εμφανίστηκε στην τρίτη σεζόν του The Voice στη Νιγηρία. Η Ifunanya Nwangene πέθανε μετά από θανατηφόρο δάγκωμα φιδιού στον ύπνο της

Η πρώην τραγουδίστρια του The Voice στη Νιγηρία ήταν μέλος της Χορωδίας Amemuso και ο μουσικός διευθυντής της χορωδίας Sam Ezugwu δημοσίευσε μια δήλωση στο Facebook επιβεβαιώνοντας την τραγική είδηση. «Με θλίψη, ανακοινώνουμε τον θάνατο της Ifunanya Nwangene Nanyah» αναφέρει η ανακοίνωση της χορωδίας.

Η Nwangene κοιμόταν στο διαμέρισμά της στην πρωτεύουσα της Νιγηρίας, Αμπούτζα, όταν ξύπνησε από έναν πόνο στο πόδι της. 

Η νεαρή τραγουδίστρια έσπευσε σε μια τοπική κλινική, η οποία όμως δεν διέθετε το αντίδοτο για το δηλητήριο του δαγκώματος, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

«Ενώ προσπαθούσαν να τη σταθεροποιήσουν, δεν μπορούσε να μιλήσει, αλλά επικοινωνούσε με κινήσεις των χεριών. Δυσκολευόταν να αναπνεύσει», ανέφερε ο Ezugwu στο μέσο.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, το νοσοκομείο διέθετε μόνο μία από τις δύο απαιτούμενες δόσεις αντιδότου, και ο Ezugwu έφυγε για να βρει τη δεύτερη.

Ωστόσο, η κοπέλα πέθανε προτού εκείνος επιστρέψει. Αξιωματούχοι βρήκαν στο διαμέρισμα της Nwangene δύο φίδια.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, ακούγεται κάποιος να φωνάζει: «Είναι κόμπρα», καθώς τα φίδια απομακρύνονταν από το σπίτι της τραγουδίστριας.

