Τουλάχιστον 6 άνθρωποι είναι νεκροί και 74 είναι τραυματίες από τον εμβολισμό λεωφορείου από τρένο στο Λάγκος της Νιγηρίας, όταν ο οδηγός του αποφάσισε να αγνοήσει το απαγορευτικό σήμα και να διασχίσει τις γραμμές.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών της Νιγηρίας, το δυστύχημα με το λεωφορείο συνέβη σε μια στάση στον άξονα Ικέτζα του Λάγκος, μιας πόλης περίπου 20 εκατομμυρίων κατοίκων. Ο οδηγός αγνόησε το απαγορευτικό και διέσχισε τις γραμμές ενώ ερχόταν το τρένο.

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και άλλοι έξι υπέκυψαν αργότερα στο νοσοκομείο», ανέφερε ο κυβερνήτης του Λάγκος, Μπαμπατζίντε Σάνου-όλου. Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 74.

Ένας φύλακας ασφαλείας, ο Ουμπόνγκ Οκόν, ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Πέμπτη (9.3.2023).

Lagos is a very reckless place where lives are lost needlessly. This Train/Brt accident was completely avoidable if governance really works.



1. Barriers

2. Training and psychological evaluation of drivers.



Just to mention a few.



7 people have so far been confirmed dead. pic.twitter.com/iQUXs06uGE