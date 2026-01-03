Νικολάς Μαδούρο: Αναλυτικά το κατηγορητήριο κατά του προέδρου της Βενεζουέλας – Διώκεται για ναρκωτικά, όπλα και τρομοκρατία

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιοποίησε το Σάββατο 03.01.2026, το κατηγορητήριο κατά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, καθώς και κατά της συζύγου και του γιου του.

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον Νικολάς Μαδούρο , την σύζυγό του Σίλια Φλόρες αλλά και τον γιο του, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά των εδαφών της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Νικολάς Μαδούρο και οι σύμμαχοί του έχουν μετατρέψει τους θεσμούς της Βενεζουέλας σε εστία διαφθοράς που τροφοδοτείται από τη διακίνηση ναρκωτικών, προς ίδιον όφελος.

Η διαφθορά αυτή «γεμίζει τις τσέπες Βενεζουελάνων αξιωματούχων και των οικογενειών τους, ενώ ταυτόχρονα ωφελεί βίαιους ναρκο-τρομοκράτες που δρουν με ατιμωρησία σε βενεζουελανό έδαφος και οι οποίοι συμβάλλουν στην παραγωγή, προστασία και μεταφορά τόνων κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Στο κατηγορητήριο των αμερικανικών Αρχών υποστηρίζεται ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος συμμετείχε, από το 1999 έως το 2020, σε «ναρκοτρομοκρατική συνωμοσία» μεταξύ του Cartel de los Soles και των FARC, με στόχο τη μαζική διακίνηση κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το έγγραφο, το καρτέλ αποτελούνταν από ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους που διαφθείρουν θεσμούς της Βενεζουέλας, ενώ ο Μαδούρο φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο, να παρείχε όπλα στις FARC και να αντιμετώπιζε την κοκαΐνη ως «όπλο» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

