Νορβηγία: 4 κοπέλες έχασαν την ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε σπίτι – Άγνωστα τα αίτια της φωτιάς

Τραγικό θάνατο βρήκαν 4 νεαρές γυναίκες αφού εντοπίστηκαν νεκρές μετά από πυρκαγιά σε μονοκατοικία στo Χάμαρ της Νορβηγίας, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Όσλο. Η αστυνομία δεν υποθέτει προς το παρόν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και συνεχίζει τις έρευνες.

Τα θύματα της πυρκαγιάς στην Νορβηγία ήταν σύμφωνα με πληροφορίες 18 και 19 ετών. Αρχικά είχαν βρεθεί μόνο τρεις από τις γυναίκες, αλλά νωρίς το απόγευμα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρήκαν και το τέταρτο θύμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τέσσερις ήταν φίλες και βρίσκονταν στο σπίτι μιας από τις φίλες τους όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Αυτή τέθηκε υπό έλεγχο το πρωί της Δευτέρας (8/9/2025), αλλά η πυροσβεστική υπηρεσία εξακολουθούσε να βρίσκεται σε δράση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αστυνομία δεν υποθέτει προς το παρόν ότι έχει διαπραχθεί έγκλημα αλλά η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει ασαφής.

Το πρακτορείο ειδήσεων NTB ανέφερε ότι η αστυνομία έλαβε την πρώτη κλήση έκτακτης ανάγκης λίγο μετά τις 5 το πρωί ενώ εικόνες από την πόλη Hamar, έδειχναν πυκνό καπνό στο σημείο.

Το πανεπιστημιακό campus στο Χάμαρ παρέμεινε κλειστό τη Δευτέρα λόγω της μαζικής ανάπτυξης καπνού, όπως ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο στην ιστοσελίδα του.