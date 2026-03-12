Νορβηγία: Επίθεση σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ

Σημαντική αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε συναγωγή του Τρόντχαϊμ στη Νορβηγία, έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026), με τις αρχές να ανταποκρίνονται σε εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν έντονη αστυνομική παρουσία γύρω από τη συναγωγή του Τρόντχαϊμ, με αστυνομικούς να φορούν αλεξίσφαιρα γιλέκα, κράνη και να φέρουν όπλα και προστατευτικές ασπίδες, ενώ εξασφάλιζαν την περιοχή της Νορβηγίας.

Η νορβηγική αστυνομία έχει επιβεβαιώσει πως υπάρχει «ενεργό περιστατικό» στην περιοχή ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, διεξάγει μεγάλης κλίμακας ένοπλη επιχείρηση στη Συναγωγή του Τρόντχαϊμ στην περιοχή Κάλβσκινετ, μετά από αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα και πιθανή απειλή για την ασφάλεια.

Οι αρχές έχουν δημιουργήσει έναν κλοιό ασφαλείας γύρω από την περιοχή, εμποδίζοντας τους ανθρώπους να εισέλθουν ή να εξέλθουν από αυτήν, ενώ οι αστυνομικοί διεξάγουν την επιχείρησή τους.

Σύμφωνα με αναφορές, ένα άτομο ενδέχεται να έχει διαφύγει από τον τόπο του συμβάντος με ένα όχημα, γεγονός που ώθησε την αστυνομία να ξεκινήσει την αναζήτηση του οχήματος στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Ο Leif Knutsen, ηγέτης της θρησκευτικής κοινότητας Mosaic στο Τρόντχαϊμ, επιβεβαίωσε στο νορβηγικό ειδησεογραφικό πρακτορείο VG ότι αυτή τη στιγμή η αστυνομία βρίσκεται σε δράση στη συναγωγή.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο νωρίτερα ένοπλος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε κτίριο που στεγάζει συναγωγή αλλά και σχολείο, στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έγιναν αναφορές για πυροβολισμούς. Εξετάζονται τα ενδεχόμενα τα δύο περιστατικά σε ΗΠΑ και Νορβηγία να σχετίζονται.