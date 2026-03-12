Συμβαίνει τώρα:
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε κτίριο συναγωγής στο Μίσιγκαν – Ακούστηκαν πυροβολισμοί

Η περιοχή είναι αποκλεισμένη, καθώς το συμβάν είναι ακόμα σε εξέλιξη

Μετά τις 19.00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) ένα αυτοκίνητο έπεσε σε κτίριο που στεγάζει συναγωγή αλλά και σχολείο, στο Μίσιγκαν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έγιναν αναφορές για πυροβολισμούς. 

Το όχημα έπεσε εσκεμμένα στη συναγωγή «Temple Israel» στο Μίσιγκαν σύμφωνα με τις αρχές και μάρτυρες είπαν ότι ακολούθησαν πυροβολισμοί. 

Στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά στο αυτοκίνητο όπως φαίνεται και στις εικόνες που κάνουν ήδη το γύρο του κόσμου.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο δράστης είναι νεκρός.

