ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε κτίριο συναγωγής στο Μίσιγκαν – Ακούστηκαν πυροβολισμοί

Μετά τις 19.00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) ένα αυτοκίνητο έπεσε σε κτίριο που στεγάζει συναγωγή αλλά και σχολείο, στο Μίσιγκαν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έγιναν αναφορές για πυροβολισμούς.

Το όχημα έπεσε εσκεμμένα στη συναγωγή «Temple Israel» στο Μίσιγκαν σύμφωνα με τις αρχές και μάρτυρες είπαν ότι ακολούθησαν πυροβολισμοί.

Στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά στο αυτοκίνητο όπως φαίνεται και στις εικόνες που κάνουν ήδη το γύρο του κόσμου.

DEVELOPING: CAR CRASHES INTO JEWISH SYNAGOGUE IN MICHIGAN – ACTIVE SHOOTER REPORTED



• Vehicle deliberately driven into Temple Israel in West Bloomfield, Michigan, officials say

• Reports indicate shots were fired after the crash

• The vehicle caught fire after striking the… pic.twitter.com/lAtCANZZb5 — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

JUST IN – Police responding to active shooter at Temple Israel Synagogue in West Bloomfield, Michigan, shortly after active shooter shot and killed at Old Dominion University in Norfolk, Virginia — Fox pic.twitter.com/J5CoDs9i4X — Disclose.tv (@disclosetv) March 12, 2026

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο δράστης είναι νεκρός.