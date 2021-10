Δικαστήριο στη Νορβηγία αποφάσισε σήμερα την προφυλάκιση, σε ιατρικό περιβάλλον, του δράστη της φονικής επίθεσης με τόξο και βέλη στη Νορβηγία, εν μέσω αυξανόμενων ερωτημάτων για την ψυχική του υγεία.

Ο Έσπεν Άντερσεν Μπρότεν θα τεθεί, για προληπτικούς λόγους, υπό κράτηση για τέσσερις εβδομάδες, τις δύο πρώτες σε πλήρη απομόνωση, αποφάσισε η δικαστής Αν Μίκαλσεν.

Διατυπώνονται αμφιβολίες για την ψυχική κατάσταση, και άρα την ποινική ευθύνη, του 37χρονου Δανού ο οποίος φέρεται να ριζοσπαστικοποιήθηκε στον ισλαμισμό και ομολόγησε ότι σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τρεις την Τετάρτη στην πόλη Κόνγκσμπεργκ (νοτιοανατολικά) όπου κατοικεί.

Θα κρατείται σε ιατρικό ίδρυμα είχε δηλώσει προηγουμένως η εισαγγελέας Αν Ίρεν Σβάνε Ματίασεν.

