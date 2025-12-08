Νορβηγία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο

Συναγερμός σήμανε στο Όσλο μετά από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο το πρωί της Δευτέρας 08.12.2025.

Ο δράστης που πυροβόλησε σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο έχει συλληφθεί σύμφωνα με πληροφορίες ενώ οι αρχές κάνουν έρευνες για τυχόν τραυματίες και θύματα χωρίς να έχει δοθεί κάποιο στοιχείο στη δημοσιότητα.

«Βρισκόμαστε στο εμπορικό κέντρο Storo μετά από αναφορά ότι ένα άτομο πυροβόλησε μέσα στο κέντρο», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, Έιρικ Σάνες, από την αστυνομική διεύθυνση του Όσλο, στο αστυνομικό δελτίο λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας.

«Έχουμε τον δράστη υπό κράτηση. Ερευνούμε το κέντρο για τυχόν τραυματίες ή άλλους εμπλεκόμενους», συνέχισε.

«Προς το παρόν ζητάμε από τον κόσμο να μείνει μακριά από το Storo-senteret, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», ενημέρωσε λίγα λεπτά αργότερα ο Σάνες.

«Θα ενημερώσουμε όταν η κατάσταση επανέλθει στην κανονικότητα», πρόσθεσε.

Σε νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία αναφέρεται ότι έχει ερευνηθεί σχεδόν ολόκληρο το εμπορικό κέντρο και δεν έχει βρεθεί κανένας τραυματίας.

Σύμφωνα με το nrk.no, ο ύποπτος είναι ένας νεαρός άνδρας. Μάλιστα, ήταν ο ίδιος που ειδοποίησε την αστυνομία.

«Φαίνεται ότι έχει πέσει ένας πυροβολισμός. Έχουμε τον δράστη υπό έλεγχο», δήλωσε ο επικεφαλής επιχειρήσεων Τορ Γκρέτουμ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης πυροβόλησε στο ταβάνι.

Ο 19χρονος άνδρας φαίνεται πως χρησιμοποίησε μια καραμπίνα. Επιπλέον, είχε μαζί του ένα ρόπαλο και πιθανώς ένα μαχαίρι, σύμφωνα με την αστυνομία.