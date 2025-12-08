Νορβηγία: Συνελήφθη ένας 19χρονος για τους πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο – Δεν υπάρχουν τραυματίες

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το περιστατικό με πυροβολισμούς σήμερα (08.12.2025) στο μεγάλο εμπορικό κέντρο Storo του Όσλο στη Νορβηγία, με τις αστυνομικές αρχές να συλλαμβάνουν έναν 19χρονο ύποπτο.

«Επιθεωρήσαμε σχεδόν όλο το εμπορικό κέντρο του Όσλο και δεν βρήκαμε κανέναν τραυματία», διευκρίνισε η αστυνομία με τις αρχές στη Νορβηγία να είναι σε επιφυλακή λόγω των χριστουγεννιάτικων αγορών και της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μόνον ένας πυροβολισμός σημειώθηκε στο ταβάνι από τυφέκιο. «Τίποτε δεν δείχνει να έγινε μια απόπειρα τραυματισμού κάποιου», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής των επιχειρήσεων της αστυνομίας Τορ Γκρέτουμ.

«Ο εμπλεκόμενος κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία προτού ανοίξει πυρ» πρόσθεσε ο ίδιος.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ και ένα μαχαίρι. Σημαντικές αστυνομικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο είχαν γρήγορα αναπτυχθεί στο σημείο.

Σύμφωνα με τον Τορ Γκρέτουμ, ο ύποπτος, του οποίου δεν αποκαλύφθηκε το όνομα ούτε τα κίνητρα, δεν έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο και δείχνει να ενήργησε μόνος.

Το εμπορικό κέντρο κατέστη δυνατό να ξανανοίξει αργά σήμερα το πρωί. Η αστυνομία είχε στήσει μια μικρή περίμετρο ασφαλείας και μέλη της θα παραμείνουν στο σημείο.