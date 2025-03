Νορβηγία: Συνετρίβη ο πρώτος τροχιακός πύραυλος που εκτόξευσε η Ευρώπη

Ένας δοκιμαστικός πύραυλος που είχε ως στόχο να γίνει το αρχικό βήμα στην εκτόξευση δορυφόρων από την Ευρώπη, και πιο συγκεκριμένα από τη Νορβηγία, στο Διάστημα συνετρίβη και εξερράγη λιγότερο από ένα λεπτό μετά την απογείωση.

Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από ένα διαστημοδρόμιο στη Νορβηγία σήμερα (30.03.2025), σε μία διαδικασία που η γερμανική εταιρεία «Isar Aerospace» είχε περιγράψει ως «αρχική δοκιμή».

Ο μη επανδρωμένος πύραυλος «Spectrum» είναι η πρώτη προσπάθεια για τροχιακή πτήση της Ευρώπης, σε μία περίοδο κατά την οποία χώρες όπως η Βρετανία και η Σουηδία, έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον στον τομέα των εμπορικών διαστημικών αποστολών.

Drone footage released by @isaraerospace showing the rocket missed the pad, confirming initial reports. pic.twitter.com/QkSam2gRy2