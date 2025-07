Νότια Κορέα: 14 νεκροί και 12 αγνοούμενοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων

Σφοδρές πλημμύρες σαρώνουν τη Νότια Κορέα έχοντας αφήσει στο πέρασμά τους πολλούς νεκρούς και αγνοούμενους.

Δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα (20.07.2025) τη ζωή τους και άλλοι δύο αγνοούνται στην πόλη-θέρετρο Γκαπιόνγκ της Νότιας Κορέας έπειτα από κατολίσθηση που καταπλάκωσε σπίτια, ενώ και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά των πλημμυρών που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώνονται για τέταρτη ημέρα στη χώρα.

Με τις νέες αυτές απώλειες, ο συνολικός αριθμός των νεκρών αυξάνεται στους 14 και των αγνοουμένων στους 12 από την Τετάρτη που άρχισαν οι καταρρακτώδεις βροχές.

Οι βροχοπτώσεις είναι πιθανό να σταματήσουν σήμερα και να ακολουθηθούν από κύμα καύσωνα, σύμφωνα με σημερινή πρόβλεψη της κυβερνητικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της χώρας.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες είχαν σαρώσει προηγουμένως νότια τμήματα της Νότιας Κορέας, μετακινήθηκαν βόρεια στη διάρκεια της νύχτας, πρόσθεσε η υπηρεσία αυτή.

Torrential rains submerge Hapcheon County in southeastern South Korea, flooding roads and homes as emergency shelters open and nationwide death toll rises to four. pic.twitter.com/STX8OKN4GI

Στην κομητεία Καπιόνγκ (βόρεια), τρία σπίτια κατέρρευσαν σήμερα εξαιτίας κατολίσθησης. Διασώστες ανέσυραν ζωντανούς τρεις ενοίκους, αλλά εντοπίστηκε νεκρή μια ηλικιωμένη, περίπου 70 ετών.

Torrential rains batter South Korea for 5th day, raising death toll to 14 with 12 missing. Sancheong County has been hit hardest with ~800mm of rain since Wednesday.



Landslides & flooding have displaced thousands.



More updates to follow. pic.twitter.com/VFSwooSJo1