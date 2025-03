Νότια Κορέα: 24 νεκροί από τις χειρότερες δασικές φωτιές εδώ και δεκαετίες – Συνετρίβη ελικόπτερο της Πυροσβεστικής

Ασύλληπτη τραγωδία στη Νότια Κορέα, με τουλάχιστον 24 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στις δασικές φωτιές που μαίνονται από το Σαββατοκύριακο, οι χειρότερες που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και δεκαετίες και οι οποίες έχουν προκαλέσει πρωτοφανείς ζημιές.

«Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 24 ανθρώπων από τις φωτιές και 12 ακόμη είναι σοβαρά τραυματισμένοι», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών στη Νότια Κορεά, εξηγώντας ότι πρόκειται για «προσωρινούς αριθμούς».

Νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη (26.03.25) ένα ελικόπτερο που συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νότιας Κορέας «συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της κομητείας Ουισεόνγκ», ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της επαρχίας Γκιεονγκμπούκ.

Ο πιλότος του ελικοπτέρου, που σκοτώθηκε στη συντριβή, περιλαμβάνεται στον απολογισμό των νεκρών που έχουν ανακοινώσει οι αρχές.

Μετά το περιστατικό αυτό η Δασική Υπηρεσία της Κορέας ανακοίνωσε ότι καθηλώνει στο έδαφος όλα τα πυροσβεστικά της ελικόπτερα.

Ο στόλος της Δασικής Υπηρεσίας, που αποτελείται από 48 ρωσικά ελικόπτερα, αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα. Οκτώ είναι εκτός λειτουργίας από πέρυσι καθώς οι νοτιοκορεατικές αρχές δεν μπορούν να εισαγάγουν ανταλλακτικά από τη Ρωσία λόγω των κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί για την εισβολή της στην Ουκρανία, είχε εξηγήσει ο Γιουν Ζουν- μπαϊεόνγκ, βουλευτής του Δημοκρατικού κόμματος, τον Οκτώβριο.

Από το Σαββατοκύριακο, χιλιάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη για να κατασβέσουν περισσότερες από 10 δασικές πυρκαγιές οι οποίες έχουν ήδη καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα.

Οι πυρκαγιές αυτές «έχουν προκαλέσει πρωτοφανείς ζημιές», δήλωσε ο μεταβατικός πρόεδρος της χώρας Χαν Ντουκ- σου, υπογραμμίζοντας ότι «εξελίσσονται με τρόπο που ξεπερνά τα υφιστάμενα προγνωστικά μοντέλα».

Ο Χαν αύξησε σήμερα στο μέγιστο το επίπεδο συναγερμού και προανήγγειλε «μία ολοκληρωμένη εθνική απάντηση».

Οι πυρκαγιές αυτές, που επιδεινώνονται από τις ξηρές συνθήκες και τους ανέμους, ανάγκασαν τις αρχές να προχωρήσουν στην απομάκρυνση σχεδόν 23.000 ανθρώπων από τις εστίες τους, ανάμεσά τους και χιλιάδες κρατούμενους σε φυλακές.

Οι νοτιοκορεατικές αρχές εξέδωσαν χθες Τρίτη το βράδυ έκτακτη προειδοποίηση για τους κατοίκους του ιστορικού χωριού Χαχόε. Αυτό το ιδιαίτερα τουριστικό μέρος, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομίας της Unesco, εξακολουθούσε να απειλείται σήμερα από τις φλόγες.

Περισσότερα από 170.000 στρέμματα δάσους έχουν καεί, επεσήμανε ο Χαν, κάνοντας λόγο για μία «κρίσιμη» κατάσταση. Πρόκειται για μεγαλύτερη έκταση από τα 160.000 στρέμματα που είχαν καεί τον Ιανουάριο στις καταστροφικές πυρκαγιές του Λος Άντζελες.

Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών έχουν κινητοποιηθεί και εκατοντάδες στρατιώτες, ενώ ο αμερικανικός στρατός προσφέρει υποστήριξη με ελικόπτερα από τις στρατιωτικές του βάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό πρόεδρο της Νότιας Κορέας.

Οι στρατιώτες αυτοί προστίθενται στους περισσότερους από 6.700 πυροσβέστες που έχουν αναπτυχθεί, τα δύο πέμπτα των οποίων βρίσκονται στην περιοχή Ουισεόνγκ.

Η άνοδος της θερμοκρασίας, η αύξηση των καυσώνων και η μείωση των βροχοπτώσεων είναι μεταξύ των παραγόντων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και οι οποίοι φαίνεται ότι ευνόησαν την εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών.

«Η περιοχή είχε έναν ασυνήθιστα ξηρό καιρό, με βροχοπτώσεις μικρότερες του μέσου όρου», αποκάλυψε ο Χαν Ντουκ-σου, ενώ υπογράμμισε ότι φέτος έχουν ξεσπάσει στο νότιο τμήμα της χώρας διπλάσιες πυρκαγιές σε σχέση με το 2024.

Η περσινή χρονιά ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στη Νότια Κορέα, με την ετήσια μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 14,5° Κελσίου, δύο βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο των 30 προηγούμενων ετών, σύμφωνα με την κορεατική μετεωρολογική υπηρεσία.