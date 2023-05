Δικαστήριο στη Νότια Κορέα εξέδωσε σήμερα (28.5.2023) ένταλμα σύλληψης για τον επιβάτη που άνοιξε μία πόρτα εξόδου αεροπλάνου της εταιρίας Asiana Airlines, ενώ αυτό βρίσκονταν στη διαδικασία προσγείωσης προς το αεροδρόμιο της πόλης Ντέγκου, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο άντρας ηλικίας γύρω στα 30 συνελήφθη την Παρασκευή (26.26.5.2023) μετά το άνοιγμα μιας πόρτας εξόδου ενός αεροπλάνου A321-200 εταιρείας της Νοτίου Κορέας, όταν αυτό βρίσκονταν σε ύψος 213 μέτρων πάνω από το έδαφος.

Το άνοιγμα της πόρτα προκάλεσε τρόμο και πανικό στους επιβάτες.

Στην άτρακτο έγινε αμέσως αποσυμπίεση με αποτέλεσμα οι επιβάτες του αεροπλάνου να περάσουν τρομακτικές στιγμές.

Door of Asiana Airlines plane opens in mid-air just before landing in South Korea; 9 people taken to hospital with breathing difficulties pic.twitter.com/rUI6LTRihj