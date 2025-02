Νότια Κορέα: Η στιγμή που γέφυρα καταρρέει σαν πύργος από τραπουλόχαρτο – Τουλάχιστον 2 νεκροί και 5 τραυματίες

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, οι τέσσερις σοβαρά, όταν κατέρρευσε οδική γέφυρα υπό κατασκευή κατά μήκος αυτοκινητόδρομου στη Νότια Κορέα, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της χώρας της Ασίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 09:49 (τοπική ώρα· 02:49 ώρα Ελλάδας) στην πόλη Τσονάν, στη Νότια Κορέα, όταν πέντε ατσάλινες δομές 50 μέτρων που υποστήριζαν τη γέφυρα κατέρρευσαν η μία μετά την άλλη, αφού τοποθετήθηκαν από γερανό, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Νωρίτερα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο έκανε λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς, όμως η πυροσβεστική της Νότιας Κορέας διευκρίνισε πως μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος δύο ανθρώπων κι ο τραυματισμός άλλων πέντε, από τους οποίους οι τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές αναζητούν άλλους τρεις ανθρώπους, που εκφράζονται φόβοι πως καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια της γέφυρας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το νοτιοκορεάτικο τηλεοπτικό δίκτυο YTN μετέδωσε δραματικά πλάνα στα οποία εικονίζεται τμήμα της γέφυρας καθώς καταρρέει στο εργοτάξιο, νότια της πρωτεύουσας Σεούλ.

Moment Highway Collapses in South Korea Killing Workers



An elevated part of the under construction road collapsed, killing at least two workers and injuring seven others, officials have said. One person is reportedly still trapped under the rubble.



Ten people were working… pic.twitter.com/x85w3Q2Q30