Νότια Κορέα: Ισόβια στον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ για την επιβολή στρατιωτικού νόμου, γλίτωσε τη θανατική ποινή

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ για την απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου και γλίτωσε τη θανατική ποινή.

Το τριμελές δικαστικό συμβούλιο του Κεντρικού Περιφερειακού Δικαστηρίου της Σεούλ έκρινε την Πέμπτη (19.02.2026) ότι ο Γιουν ήταν ένοχος ως επικεφαλής στάσης στα τέλη του 2024, με σκοπό την ανατροπή του συνταγματικού καθεστώτος στη Νότια Κορέα και τον καταδίκασαν σε ισόβια κάθειρξη. Ο 65χρονος πρώην πρόεδρος αντιμετώπιζε ακόμη και το ενδεχόμενο επιβολής θανατικής ποινής.

«Οι πράξεις του Γιουν υπονόμευσαν θεμελιωδώς τις βασικές αξίες της δημοκρατίας», δήλωσε ο δικαστής Τζι Γκουί-γιόν.

Η απόφαση για τη στάση αποτελεί τη δεύτερη και σοβαρότερη σε μια σειρά δικαστικών υποθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη εις βάρος του, μετά την αιφνιδιαστική του ανακοίνωση για επιβολή στρατιωτικού νόμου. Τον προηγούμενο μήνα είχε καταδικαστεί σε ποινή πέντε ετών φυλάκισης σε συναφή υπόθεση για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, κατάχρηση εξουσίας και πλαστογράφηση επίσημων εγγράφων.

Η ετυμηγορία κλείνει ένα δραματικό κεφάλαιο που οδήγησε τη Νότια Κορέα στη σοβαρότερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών και δοκίμασε τις αντοχές της 39χρονης δημοκρατίας της χώρας.

Το βράδυ της 3ης Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουν εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό διάγγελμα, προειδοποιώντας ότι «αντικρατικές», φιλοβορειοκορεατικές δυνάμεις επιχειρούσαν να καταλάβουν τη χώρα και ανακοινώνοντας την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου –όπως είπε– να «προστατεύσει την ελεύθερη και συνταγματική τάξη».

Η απόφαση προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις, ενώ βουλευτές σκαρφάλωσαν πάνω από τα κιγκλιδώματα της Εθνοσυνέλευσης για να διεξαγάγουν έκτακτη ψηφοφορία με την οποία απέρριψαν το διάταγμα στρατιωτικού νόμου.

Υπό το βάρος αυξανόμενων πιέσεων και εν μέσω διευρυνόμενης αναταραχής, ο Γιουν ανακάλεσε το μέτρο περίπου έξι ώρες μετά την ανακοίνωσή του. Δέκα ημέρες αργότερα, το Κοινοβούλιο τον παρέπεμψε σε καθαίρεση, ενώ το Συνταγματικό Δικαστήριο της Κορέας τον απομάκρυνε από το αξίωμα πέρυσι.

Στο σκεπτικό τους, οι δικαστές ανέφεραν ότι ο Γιουν είχε αναπτύξει στρατεύματα στην Εθνοσυνέλευση με σκοπό να παρεμποδίσει τους βουλευτές και να συλλάβει πολιτικούς αντιπάλους.

Οι δικαστές απέδωσαν τα κίνητρα του Γιουν σε αίσθημα κρίσης που προκλήθηκε από το γεγονός ότι η αντιπολίτευση, η οποία ελέγχει την Εθνοσυνέλευση, μπλόκαρε συστηματικά τη νομοθετική του ατζέντα. Ωστόσο, απέρριψαν τον ισχυρισμό των εισαγγελικών αρχών ότι η επιβολή του στρατιωτικού νόμου αποτελούσε μέρος σχεδίου διάρκειας ενός έτους για την εγκαθίδρυση δικτατορίας.

Παράλληλα, σημείωσαν ότι ο Γιουν δεν επέδειξε καμία μεταμέλεια για τις πράξεις του.

Ο ίδιος έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και οι συνήγοροί του έχουν ήδη δηλώσει ότι προτίθενται να το πράξουν. Το δικαστικό σύστημα της Νότιας Κορέας προβλέπει έως και τρεις βαθμούς εκδίκασης ποινικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης τελικής κρίσης επί νομικών ζητημάτων από το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί στο δικαστήριο της Ιστορίας», δήλωσε ο δικηγόρος του.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ιανουαρίου, περίπου το 58% των Κορεατών υποστήριζε την επιβολή θανατικής ποινής στον Γιουν. Η Νότια Κορέα δεν έχει προχωρήσει σε εκτέλεση από το 1997.