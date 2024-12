Νότια Κορέα: Πέντε ώρες χάους πριν από την άρση του στρατιωτικού νόμου – Κατατέθηκε αίτηση για καθαίρεση του Γιουν Σουκ Γέολ

«Να παραιτηθεί αμέσως», «να λογοδοτήσει»: Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη (04.12.24) ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ, ο οποίος βάλλεται όχι μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και από το ίδιο του το κόμμα, καθώς χθες κήρυξε στρατιωτικό νόμο, απόφαση που υποχρεώθηκε να πάρει πίσω μερικές ώρες αργότερα.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας με δημοτικότητα ήδη πολύ χαμηλή, ανακοίνωσε πως κηρύσσεται στρατιωτικός νόμος προς γενική κατάπληξη το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα), κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως αποτελείται από «δυνάμεις εχθρευόμενες το κράτος», με φόντο τις διαφωνίες για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Μετά την ανακοίνωση του προέδρου πως κηρύσσεται στρατιωτικός νόμος, αναπτύχθηκαν στρατιωτικοί και προσγειώθηκαν ελικόπτερα στην οροφή του Κοινοβουλίου, μολαταύτα μέλη της νοτιοκορεάτικης εθνικής αντιπροσωπείας μπόρεσαν να συνεδριάσουν εκτάκτως και να υιοθετήσουν απόφαση με την οποία αξίωσαν την άρση του μέτρου — κάτι που υποχρεώθηκε να κάνει ο Γιουν Σουκ Γέολ, έπειτα από μερικές ώρες.

Η κήρυξη στρατιωτικού νόμου ήταν σύννομη

Οι υπηρεσίες του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ έδωσαν στη δημοσιότητα σήμερα ανακοίνωση στην οποία τονίζουν ότι η κήρυξη στρατιωτικού νόμου αργά χθες βράδυ (τοπική ώρα) ήταν δικαιολογημένη και εντός των ορίων του Συντάγματος, ενώ διαψεύδουν πως οι δυνάμεις που αναπτύχθηκαν για την εφαρμογή του μέτρου εμπόδισαν την πρόσβαση των μελών του κοινοβουλίου στο κτίριο όπου συνεδρίαζε εκτάκτως η νοτιοκορεατική εθνική αντιπροσωπεία.

Ο κ. Γιουν αναγκάστηκε να προχωρήσει στην άρση του μέτρου που επέβαλε προς γενική κατάπληξη μερικές ώρες αργότερα, αφού το κοινοβούλιο απέρριψε την προσπάθειά του να αναστείλει κάθε πολιτική δραστηριότητα και να προχωρήσει στην επιβολή αυστηρής λογοκρισίας στα ΜΜΕ.

Η αντιπολίτευση κατέθεσε πρόταση απομάκρυνσης του προέδρου Γιουν

Έξι παρατάξεις της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν σήμερα πως κατέθεσαν στο κοινοβούλιο εισήγηση για την απομάκρυνση του προέδρου της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ από το αξίωμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του νοτιοκορεατικού εθνικού πρακτορείου ειδήσεων Yonhap, αναμένεται να διεξαχθεί ψηφοφορία για το ζήτημα μεθαύριο Παρασκευή 6η ή το Σάββατο 7η Οκτωβρίου.

Στους δρόμους εκατοντάδες διαδηλωτές

Εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στο μεταξύ μπροστά στο Κοινοβούλιο, για να απαιτήσουν το μέτρο να αποσυρθεί και ο πρόεδρος Γιουν να παραιτηθεί.

Η επιβολή στρατιωτικού νόμου, κάτι που είχε να ζήσει η χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας πάνω από 40 χρόνια, συνεπαγόταν αναστολή της πολιτικής ζωής, κλείσιμο του Κοινοβουλίου και τον αυστηρό έλεγχο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η είδηση προκάλεσε ανησυχία και αποδοκιμασία σε διεθνές επίπεδο, κυρίως από πλευράς των ΗΠΑ, του βασικού συμμάχου της Σεούλ απέναντι στη Βόρεια Κορέα, και από πλευράς Κίνας.

Η αξιωματική αντιπολίτευση, το Δημοκρατικό Κόμμα, απαίτησε την «παραίτηση» του κ. Γιουν, διαμηνύοντας πως θα κινήσει διαδικασία παύσης του, εκδίωξής του από το αξίωμα, αν δεν το αποφασίσει «αμέσως».

Τόνισε ακόμη πως εννοεί να φροντίσει να ασκηθεί δίωξη για «ανταρσία» στον πρόεδρο, υπουργούς του (Άμυνας, Εσωτερικών) και κορυφαία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας που ήταν αρμόδια για την εφαρμογή του στρατιωτικού νόμου (πτέραρχο, τον επικεφαλής της αστυνομίας).

Αλλά και η ίδια η παράταξη του κ. Γιουν, το Κόμμα της Λαϊκής Εξουσίας, τόνισε σήμερα πως ο αρχηγός του κράτους οφείλει να «λογοδοτήσει».

«Ο πρόεδρος οφείλει να δώσει εξηγήσεις για αυτή την τραγική κατάσταση αμέσως και καταλεπτώς», δήλωσε σε κορεατικό τηλεοπτικό δίκτυο ο επικεφαλής του κόμματος Χανγκ Ντονγκ–χουν, προσθέτοντας πως «όλοι όσοι ευθύνονται πρέπει να λογοδοτήσουν».

🇰🇷🚨‼️ SUMMARY OF THE CRAZY EVENTS IN SOUTH KOREA:



1) The president of South Korea expected an impeachment from the opposition.



2) To prevent that, he declared martial law banning all political activity!



3) The Korean army came and closed off the parliament to prevent MPs to… pic.twitter.com/Ez5UcQutFR — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 3, 2024

Μαζικές παραιτήσεις στενών συνεργατών του

Ο γενικός γραμματέας της προεδρίας και άλλοι ανώτεροι συνεργάτες του προέδρου «υπέβαλαν μαζικά τις παραιτήσεις τους» σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. Ο επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος Χαν απαίτησε κατόπιν να αποπεμφθεί ο υπουργός Άμυνας Κιμ Γιονγκ-χιουν και να παραιτηθούν όλα τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης του προέδρου Γιουν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Chosun Ilbo, όλα τα μέλη της κυβέρνησης εξέφρασαν την πρόθεσή τους να παραιτηθούν στον πρωθυπουργό. Αυτός ο τελευταίος, ο Χαν Ντοκ-σου, αναμενόταν να έχει συνάντηση με την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος και συνεργάτες του προέδρου στις 14:00 (τοπική ώρα· 07:00 ώρα Ελλάδας), κατά την ίδια πηγή.

Η μεγαλύτερη συνομοσπονδία συνδικάτων της χώρας ανακοίνωσε πως προκηρύσσει «γενική απεργία επ’ αόριστον» ώσπου να υποβληθεί παραίτηση από τον πρόεδρο. Η Συνομοσπονδία Κορεατικών Συνδικάτων, με όχι λιγότερα από 1,2 εκατ. μέλη, χαρακτήρισε «παράλογο και αντιδημοκρατικό μέτρο» την κίνηση που αποπειράθηκε ο κ. Γιουν, προσθέτοντας πως με αυτήν «υπέγραψε το τέλος» της εξουσίας του.

Ως το μεσημέρι, ο πρόεδρος Γιουν δεν είχε εμφανιστεί ξανά δημόσια.

Μετά την επιβολή του μέτρου, 190 μέλη του κοινοβουλίου ψήφισαν κατά, ενώ στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων αποπειρώντας εισβολή στην αίθουσα όπου διεξαγόταν η συνεδρίαση.

Συνολικά πάνω από 280 στρατιωτικοί εισέβαλαν στη Βουλή, σύμφωνα με το Yonhap.

🚨 Clashes between civilians and the military begin in Seoul, South Korea. pic.twitter.com/NzfXD4NTQj — Raylan Givens (@JewishWarrior13) December 3, 2024

«Συλλάβετε τον Γιουν»

Μπροστά στο κτήριο, μέσα στη νύχτα, διαδηλωτές φώναζαν το σύνθημα «συλλάβετε τον Γιουν Σουκ Γέολ», διαπίστωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Γιατί έπρεπε να έρθω εδώ πέρα αφού δούλεψα όλη μέρα μεσοβδόμαδα;», φώναζε ένας διαδηλωτής «Διότι κηρύχθηκε αυτός ο παράλογος στρατιωτικός νόμος από τον Γιουν, που τρελάθηκε», απαντούσε άλλη.

South Korea turned a pivotal corner after lawmakers and protesters successfully opposed President Yoon’s martial law, defending democracy. Soldiers retreated from parliament after hours of chaos. What happens next? pic.twitter.com/QM7sJK79PE — DW News (@dwnews) December 3, 2024

Τελικά ο κ Γιουν μερικές ώρες μετά έκανε νέο διάγγελμα ανακοινώνοντας πως αίρεται το μέτρο και αποσύρονται οι ένοπλες δυνάμεις από την πρωτεύουσα — εξέλιξη που προκάλεσε έκρηξη χαράς στους διαδηλωτές.

Ο στρατός ανακοίνωσε πως δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να υπακούσει στις διαταγές του προέδρου.

Το μέτρο που έλαβε ο πρόεδρος Γιουν θύμισε το 1980, όταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν εναντίον στρατιωτικού πραξικοπήματος. Οι κινητοποιήσεις εκείνες πνίγηκαν στο αίμα.

Ο αρχηγός του κράτους, που δυσκολευόταν ολοένα περισσότερο να εξασφαλίσει την έγκριση προϋπολογισμού από το ελεγχόμενο από την αντιπολίτευση κοινοβούλιο, είπε πως το μέτρο είχε σκοπό «την εξάλειψη στοιχείων εχθρευόμενων το κράτος» και την «προστασία της Νότιας Κορέας από τις απειλές που εγείρονται από κομμουνιστικές βορειοκορεατικές δυνάμεις».

Μίλησε περί κοινοβουλευτικής «δικτατορίας» και κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως επιδίωκαν παράλυση του κράτους.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Λι Τζε-μιουνγκ, ο οποίος έχασε οριακά τις εκλογές του 2022 από τον Γιουν, χαρακτήρισε «παράνομο» το μέτρο και παρότρυνε τους πολίτες να πάνε να διαδηλώσουν μπροστά στη Βουλή.

CNN says that what’s happening in South Korea now is a reminder for America of J6.



It’s actually a reminder of what Democrats did during Trump’s presidency. pic.twitter.com/aiQZHKozpc — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) December 3, 2024

Διεθνής κατακραυγή

Η αμερικανική προεδρία ανέφερε πως δεν ήταν ενήμερη για τις προθέσεις του προέδρου της Νότιας Κορέας. Εξέφρασε «ανακούφιση» για την άρση του μέτρου, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν σημείωσε πως «συνεχίζουμε να αναμένουμε οι πολιτικές διαφωνίες να επιλύονται ειρηνικά και με σεβασμό του κράτους δικαίου», σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Τα Ηνωμένα Έθνη και η Βρετανία εξέφρασαν ανησυχία, ενώ η Κίνα κάλεσε τους υπηκόους της στη χώρα να επιδείξουν σύνεση. Η Μόσχα, που έχει συσφίξει τις σχέσεις της με την Πιονγκγιάνγκ εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, χαρακτήρισε κι αυτή πολύ «ανησυχητική» την κατάσταση.

Η Ιαπωνία από την πλευρά της διά στόματος του πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα ανέφερε πως παρακολουθεί στενά την κατάσταση με «εξαιρετική και σοβαρή ανησυχία».