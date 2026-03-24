Νότιος Αφρική: Κόλαση φωτιάς σε κυβερνητικό κτίριο 11 ορόφων, υποψίες εμπρησμού

Τεράστια φωτιά ξέσπασε σε κυβερνητικό κτίριο στη Νότιο Αφρική το βράδυ της Τρίτης (24.03.2026). Βίντεο που κυκλοφορούν τα social media δείχνουν φλόγες να τυλίγουν τους πάνω ορόφους.

Η μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε στο κτίριο 11 ορόφων Botha Sigcau στην πόλη Mthatha του Ανατολικού Ακρωτηρίου στη Νότιο Αφρική, το οποίο στεγάζει πολλαπλά κυβερνητικά τμήματα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της τεράστιας πυρκαγιάς κάνουν λόγο για εμπρησμό που συνδέεται με συγκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς.

A fire has engulfed the Botha Sigcau Building in Mthatha, South Africa, a facility that houses several government departments.



[BREAKING NEWS] Eleven-storey Botha Sigcau government building, Mthatha, Eastern Cape, on fire. The building houses at least nine provincial departments and critical land records.



Το 2022 είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά στο κοινοβούλιο, που συζητούσε υπόθεση δωροδοκίας μελών της κυβέρνησης.