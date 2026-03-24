Κόσμος

Νότιος Αφρική: Κόλαση φωτιάς σε κυβερνητικό κτίριο 11 ορόφων, υποψίες εμπρησμού

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα
Μεγάλη φωτιά σε κυβερνητικό κτίριο στη Νότιο Αφρική
πηγή φωτογραφίας Χ

Τεράστια φωτιά ξέσπασε σε κυβερνητικό κτίριο στη Νότιο Αφρική το βράδυ της Τρίτης (24.03.2026). Βίντεο που κυκλοφορούν τα social media δείχνουν φλόγες να τυλίγουν τους πάνω ορόφους.

Η μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε στο κτίριο 11 ορόφων Botha Sigcau στην πόλη Mthatha του Ανατολικού Ακρωτηρίου στη Νότιο Αφρική, το οποίο στεγάζει πολλαπλά κυβερνητικά τμήματα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της τεράστιας πυρκαγιάς κάνουν λόγο για εμπρησμό που συνδέεται με συγκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς.

 

 

Το 2022 είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά στο κοινοβούλιο, που συζητούσε υπόθεση δωροδοκίας μελών της κυβέρνησης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
529
298
124
95
88
Newsit logo
Newsit logo