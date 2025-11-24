Ντέιβιντ Κάμερον: O πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη – «Πάντα φοβάσαι να ακούσεις αυτές τις λέξεις»

Με καρκίνο του προστάτη διαγνώστηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον. Μάλιστα προτρέπει σε στοχευμένο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για άνδρες, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία

Η διάγνωση για τον καρκίνο του προστάτη έγινε έπειτα από μια σειρά εξετάσεων που ξεκίνησαν μετά από παρότρυνση της συζύγου του Ντέιβιντ Κάμερον.

Ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ότι υποβλήθηκε σε τεστ προστάτη (PSA), που εντοπίζει πρωτεΐνες σχετιζόμενες με την ασθένεια. Το αποτέλεσμα ήταν υψηλό και στη συνέχεια έκανε βιοψία που αποκάλυψε τον καρκίνο.

Ο 59χρονος Κάμερον, δήλωσε στην εφημερίδα Times: «Πάντα ελπίζεις για το καλύτερο. Έχεις υψηλό δείκτη PSA – μάλλον δεν είναι τίποτα. Κάνεις μια μαγνητική, μερικές μαύρες κηλίδες πάνω της. Σκέφτεσαι, “Α, μάλλον είναι εντάξει”. Αλλά έρχεται η βιοψία και λέει ότι έχεις καρκίνο του προστάτη. Πάντα φοβάσαι να ακούσεις αυτές τις λέξεις. Και κυριολεκτικά καθώς βγαίνουν από το στόμα του γιατρού, σκέφτεσαι, “Ω όχι, θα το πει. Θα το πει. Ω Θεέ μου, το είπε”».

Η σύζυγος του πρώην ηγέτη των Συντηρητικών του πρότεινε να εξεταστεί, αφού οι δυο τους άκουσαν τον ιδρυτή της εταιρείας Soho House, Νικ Τζόουνς, να μιλά για τη δική του διάγνωση στο ραδιόφωνο, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

«Οι άνδρες συχνά αποφεύγουν να μιλούν για την υγεία τους και αναβάλλουν πράγματα», σημείωσε ο Κάμερον. «Ένιωσα ότι, από τη στιγμή που συνέβη σε μένα και το αντιμετώπισα χάρη σε μια εξέταση, οφείλω να μιλήσω γι’ αυτό».

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός καρκίνος στους άνδρες στη Βρετανία, με περίπου 55.000 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για τη μορφή αυτή της νόσου στη χώρα, λόγω ανησυχιών για την ακρίβεια των τεστ PSA.

Ο Κάμερον παραιτήθηκε από πρωθυπουργός το 2016.