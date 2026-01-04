Ντέλσι Ροντρίγκες: Ανέλαβε το «τιμόνι» της Βενεζουέλας η «τίγρης» του Νικολάς Μαδούρο

Ως «τίγρη» είχε αποκαλέσει στο παρελθόν την Ντέλσι Ροντρίγκες, την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας, ο Νικολάς Μαδούρο. Μετά την σύλληψη του, η 56χρονη διπλωμάτισσα ανέλαβε προσωρινά την ηγεσία της χώρας της.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας διέταξε την Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλάβει τα καθήκοντα και τις εξουσίες του Νικολάς Μαδούρο, αφού πλέον είναι αντιμέτωπος με τις δικαστικές αρχές των ΗΠΑ. Μετά τη σύλληψή του, μεταφέρθηκε στο Νέα Υόρκη και η δίκη του αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα. Μεταξύ άλλων, κατηγορείται για ναρκοτρομοκρατία και όπλα.

Η απόφαση ανακοινώθηκε αργά το Σάββατο (τοπική ώρα, ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα) αφού ο Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται σε «ουσιαστική και προσωρινή αδυναμία να ασκήσει τα καθήκοντά του».

Η Ροντρίγκες θα «αναλάβει και θα ασκήσει, ως αναπληρώτρια πρόεδρος, όλες τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το αξίωμα του προέδρου της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η ολοκληρωμένη άμυνα της χώρας», σύμφωνα με την εντολή, την οποία διάβασε η δικαστής Τάνια Ντ’Αμέλιο σε συνεδρίαση που μεταδόθηκε από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό VTV.

Δείτε εδώ ποια είναι η νέα πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Το σύνταγμα της Βενεζουέλας ορίζει ότι σε περίπτωση προσωρινής ή απόλυτης απουσίας του προέδρου, ο αντιπρόεδρος πρέπει να τον αντικαταστήσει.

Όσον αφορά το «τίγρης» ο Νικολάς Μαδούρο είχε χρησιμοποιήσει αυτόν τον χαρακτηρισμό θέλοντας να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο η Ροντρίγκεζ υπερασπίζεται την σοσιαλιστική κυβέρνησή του. Παλιότερα μάλιστα είχε αναφέρει πως πρόκειται για μία νεαρή γυναίκα, γενναία, έμπειρη, κόρη ενός μάρτυρα, επαναστάτρια και δοκιμασμένη σε χίλιες μάχες.