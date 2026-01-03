Κόσμος

Ποια είναι η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η «νέα πρόεδρος στην Βενεζουέλα» σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σε ηχητικό μήνυμα κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να προσκομίσει αποδείξεις ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του είναι ζωντανοί
Ντέλσι Ροντρίγκεζ
Ντέλσι Ροντρίγκεζ / REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έδωσε νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου 2 Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Νικολάς Μαδούρο αντικαταστάθηκε στην Βενεζουέλα από την αντιπρόεδρό του, Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως είχε «μόλις ορκιστεί» τη στιγμή της συνέντευξης Τύπου, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει επιβεβαιώσει ότι η Ροντρίγκεζ ορκίστηκε και το Reuters ανέφερε ότι βρισκόταν στη Ρωσία, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, αν και αυτό διαψεύστηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας.

Ποιά είναι όμως η αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνωρίζει ως την νέα προεδρο;

Η 56χρονη δικηγόρος γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 1969 ως κόρη ενός αριστερού αντάρτη. Η καταγόμενη από το Καράκας συνεργάζεται στενά με τον αδελφό της, Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης.

Παράλληλα με το ρόλο της ως αντιπροέδρου, η Ροντρίγκεζ διετέλεσε επίσης υπουργός Οικονομικών και Πετρελαίου, γεγονός που την κατέστησε βασική μορφή για την οικονομία της Βενεζουέλας και τον παραπαίοντα ιδιωτικό τομέα.

Έγινε αντιπρόεδρος το 2018, αφού υπηρέτησε σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις, μεταξύ των οποίων υπουργός επικοινωνίας και πληροφόρησης, υπουργός εξωτερικών και επικεφαλής μιας φιλοκυβερνητικής συντακτικής συνέλευσης που ενίσχυσε τις εξουσίες του Μαδούρο το 2017.

Εφάρμοσε ορθόδοξες οικονομικές πολιτικές για την καταπολέμηση του υπερπληθωρισμού στη Βενεζουέλα.

Ο Μαδούρο χαρακτήρισε τη Ροντρίγκεζ «τίγρη» για την ακλόνητη υπεράσπιση της σοσιαλιστικής κυβέρνησής του. Είπε επίσης ότι ήταν «μια νεαρή γυναίκα, γενναία, έμπειρη, κόρη μάρτυρα, επαναστάτρια και δοκιμασμένη σε χιλιάδες μάχες».

Ο Τραμπ είπε ότι η Ροντρίγκες δήλωσε στον Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι «πρόθυμη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να κάνουμε τη Βενεζουέλα ξανά μεγάλη».

Ωστόσο, σε ηχητικό μήνυμα κάλεσε επίσης την αμερικανική κυβέρνηση να προσκομίσει αποδείξεις ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του είναι ζωντανοί.

