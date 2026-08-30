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Νεπάλ: Αναζητούν ένα θαύμα – 750 οι νεκροί, πάνω από 3000 οι αγνοούμενοι και νέος συναγερμός για πλημμύρες

Συγγενείς αγνοουμένων ψάχνουν ένα νέο για τους δικούς τους ανθρώπους - Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Πλημμύρες στο Νεπάλ
REUTERS/Athit Perawongmetha
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Με την απόγνωση ζωγραφισμένη στα μάτια τους οι κάτοικοι του Νεπάλ περιμένουν ένα νέο για τους δικούς τους ανθρώπους που εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Αναζητούν ένα θαύμα μετά τις φονικές πλημμύρες.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών μετά τις πλημμύρες στο Νεπάλ και την Κίνα έφτασε τους 750, ενώ περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με επίσημες καταμετρήσεις από το Νεπάλ και την Κίνα την Κυριακή (30.08.2026).

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών εκεί έχει αυξηθεί στους 734. Τουλάχιστον 2.498 άνθρωποι αγνοούνται στο Νεπάλ, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων υπηκόων.

Οι κινεζικές αρχές από την πλευρά τους επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή του Θιβέτ, ενώ 546 αγνοούνται. Ανάμεσά τους είναι τουλάχιστον 261 ξένοι, συμπεριλαμβανομένων 18 Αμερικανών.

Με την εξέλιξη αυτή, ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων της καταστροφής της Τετάρτης (26.08.2026) έχει φτάσει πλέον τους 750 νεκρούς.

Συγγενείς συγκεντρώνονται καθημερινά σε ιατρικά κέντρα και νεκροτομεία για να αναζητήσουν πληροφορίες για τα θύματα και αν σε αυτά περιλαμβάνονται και οι δικοί τους άνθρωποι. Οι οικογένειες στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο περιμένουν νέα για τους αγνοούμενους ταξιδιώτες .

Οι αρχές του Νεπάλ συμβούλευσαν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν να επιδείξουν «σύνεση» καθώς σημειώνεται νέα άνοδος του επιπέδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με την Κίνα η οποία επλήγη από καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις την Τετάρτη.

«Λάβαμε πληροφορίες» σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο των νερών «στον ποταμό Μποτεκόσι, στην περιοχή Ρασουβά, αυξήθηκε κι άλλο», ανέφερε η εθνική υπηρεσία μείωσης και διαχείρισης κινδύνων καταστροφών (NDRRMA) σε προειδοποιητικό δελτίο της που δημοσιοποιήθηκε λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας).

«Κατά συνέπεια, όλο το προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (…), όσοι βρίσκονται σε παραποτάμιες περιοχές, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι σε τομείς που επλήγησαν, ιδίως στη Ρασουβά, στη Νουακότ, στη Νταντίν και στην Τσιταβάν, καλούνται να επιδείξουν σύνεση», πρόσθεσαν οι αρχές.

Μια λίμνη-φράγμα που σχηματίστηκε κοντά στη ζώνη πλημμύρας στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας υπερχείλισε, αλλά η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, δήλωσαν Κινέζοι αξιωματούχοι την Κυριακή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Οι διασώστες διοχετεύουν αέρα σε μια σήραγγα σε ένα υδροηλεκτρικό έργο κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι του Νεπάλ και σχεδιάζουν να ανοίξουν ένα φρεάτιο με την ελπίδα να στείλουν ομάδες μέσα προκειμένου να αναζητήσουν επιζώντες.

Σύμφωνα με την Ένωση Ανεξάρτητων Παραγωγών Ενέργειας της χώρας, εκτιμάται ότι αγνοούνται 898 εργαζόμενοι σε διάφορα υδροηλεκτρικά έργα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, περίπου 361 εργαζόμενοι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε πως η καταστροφή της Τετάρτης στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα οφειλόταν στην κατάρρευση παγετώνα, που προκάλεσε χείμαρρο νερού και συντριμμιών που έμοιαζε με τείχος.

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