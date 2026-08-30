Axios: Η CIA προτείνει τετ α τετ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Οι διπλωματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζονται με τον Τζον Ράτκλιφ, διευθυντή της CIA να έχει αναλάβει δράση.

Σύμφωνα με το Axios, διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, πρότεινε μια τριμερή συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντιμίρ Πούτιν Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια του μυστικού ταξιδιού του στη Μόσχα την εβδομάδα που μας πέρασε σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

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Είναι η πρώτη φορά που ο επικεφαλής της CIA εμπλέκεται προσωπικά τόσο άμεσα στις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ για πιθανή διέξοδο στον πόλεμο.

Ο ίδιος ο Τραμπ, πάντως, χαρακτήρισε την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA ως μια «συνήθη διαδικασία», απορρίπτοντας την εκδοχή ότι ο Ράτκλιφ μετέβη στη Μόσχα προκειμένου να μεταφέρει προειδοποίηση προς τη Ρωσία σχετικά με ενδεχόμενη επίθεση σε έδαφος κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ.

Κατά την παραμονή του στη Μόσχα, ο Ράτκλιφ είχε επαφές με δύο κορυφαίους Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών: τον Σεργκέι Ναρύσκιν, επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών SVR, και τον διευθυντή της FSB, Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ.

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Την Παρασκευή (28.08.2026), Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Ζελένσκι σχετικά με όσα συζητήθηκαν κατά τις επαφές του Ράτκλιφ στη ρωσική πρωτεύουσα, καθώς και για την πρόταση να πραγματοποιηθεί μια τριμερής σύνοδος κορυφής.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αποτελεί νέα ιδέα για την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς είχε τεθεί και στο παρελθόν. Ο Ζελένσκι είχε εκφράσει τη συμφωνία του με την πραγματοποίηση μιας τέτοιας συνάντησης, ενώ ο Πούτιν είχε επιλέξει να την απορρίψει.

Ξεχωριστή σημασία έχει η αξιολόγηση που φέρεται να έκανε ο Ράτκλιφ για τον επικεφαλής της FSB, Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ.

Όπως αναφέρει το Axios, επικαλούμενο σχετικές πληροφορίες, ο Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε πως ο Μπόρτνικοφ ενδέχεται να διαδραματίσει θετικό και ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διπλωματικής διαδικασίας και άρσης του αδιεξόδου.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση φανερώνει ότι η Ουάσιγκτον φαίνεται να διευρύνει τους διαύλους επικοινωνίας της, αναζητώντας επαφή όχι μόνο μέσω των καθιερωμένων διπλωματικών μηχανισμών, αλλά και με παράγοντες που βρίσκονται κοντά στο κέντρο λήψης αποφάσεων της Ρωσίας.

Κατά τη διάρκεια της επαφής τους, ο Ράτκλιφ φέρεται επίσης να μετέφερε στον Μπόρτνικοφ μια ιδιαίτερα απαισιόδοξη εικόνα για την εξέλιξη της πολεμικής σύγκρουσης. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προέτρεψε τη ρωσική πλευρά να εξετάσει το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας, προτού η κατάσταση επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο εις βάρος της Μόσχας.