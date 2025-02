Ντμίτρι Μεντβέντεφ για Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Το γουρούνι δέχθηκε ένα σωστό χαστούκι στο Οβάλ Γραφείο»

Πρωτοφανή πράγματα συμβαίνουν το βράδυ της Παρασκευής (28/2/25) με τον Ντόναλντ Τραμπ να διώχνει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το Οβάλ Γραφείο και την κόντρα τους, να τροφοδοτεί σχόλια και δηλώσεις εξίσου αιχμηρές. Όπως αυτή που έκανε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Αμέσως μετά τη συνάντηση – «ναυάγιο» του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολόντιμιρ Ζελέσκι, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ σχολίασε τις εξελίξεις, με μια ανάρτηση στο X.

«Το αυθάδες γουρούνι δέχθηκε τελικά ένα σωστό χαστούκι στο Οβάλ Γραφείο» έγραψε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ στην ανάρτησή του στο X.

The insolent pig finally got a proper slap down in the Oval Office. And @realDonaldTrump is right: The Kiev regime is “gambling with WWIII.”