Ντόναλντ Τραμπ: Δε νομίζω ότι θα μείνει κανείς για να παραδοθεί στο Ιράν

«Δεν θέλω οι Κούρδοι να μπουν μέσα (στο Ιράν). Δεν θέλω να δω Κούρδους να παθαίνουν κακό, να σκοτώνονται», είπε
Ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Πιτ Χέγκσεθ
Ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Πιτ Χέγκσεθ / REUTERS/Kevin Lamarque

Για 9η μέρα συνεχίζεται ο πόλεμος που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιμένει ότι ΗΠΑ και Ισραήλ είναι αποφασισμένες να εξαφανίσουν κάθε πτυχή του παλαιού καθεστώτος. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε μέσα από το Air Force One: «Δεν νομίζω ότι θα μείνει κανείς για να παραδοθεί» προσθέτοντας ότι δεν ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί μόνο εφόσον η Τεχεράνη δεν διαθέτει πλέον λειτουργικό στρατό ή ηγεσία στην εξουσία.

Σημείωσε ακόμη ότι οι βομβαρδισμοί δεν θα είχαν πλέον καμία σημασία, εάν σκοτωθούν όλοι οι πιθανοί ηγέτες και καταστραφεί ο στρατός.

«Κάποια στιγμή, δεν νομίζω ότι θα έχει μείνει ίσως κανείς για να πει “παραδινόμαστε”», δήλωσε ο Τραμπ.

Τι είπε για τους Κούρδους

«Δεν θέλω οι Κούρδοι να μπουν μέσα (στο Ιράν). Δεν θέλω να δω Κούρδους να παθαίνουν κακό, να σκοτώνονται», είπε.

Επισημαίνοντας πως ο Λευκός Οίκος δεν εξετάζει το σενάριο επιθέσεων των κουρδικών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε: «Έχουμε πολύ φιλικές σχέσεις με τους Κούρδους, όπως γνωρίζετε, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε αυτόν τον πόλεμο πιο περίπλοκο απ’ όσο είναι ήδη».

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters την Πέμπτη, ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα ήταν υπέρ μιας επίθεσης από πολιτοφυλακές ιρανών Κούρδων εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Κόσμος
