Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν εμφανίστηκα δύο μέρες και έλεγαν ότι κάτι μου συνέβη, fake news» – Η απάντηση για τα παράθυρα του Λευκού Οίκου

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, το βράδυ της Τρίτης (2/9/25) ήταν η ζωντανή απόδειξη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι καλά στην υγεία του, παρά τα σενάρια που ήθελαν να του έχει συμβεί κάτι και για αυτό είχε «εξαφανιστεί» από τις κάμερες τις τελευταίες ημέρες.

«Την περασμένη εβδομάδα έδωσα πολλές συνεντεύξεις. Μετά, δεν έκανα κάποια για δύο ημέρες και άρχισαν να λένε ότι κάτι συμβαίνει με εμένα» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Μπάιντεν δεν εμφανιζόταν για μήνες και κανείς δεν έλεγε ότι κάτι συμβαίνει με εκείνον. Ήμουν ενεργός το Σαββατοκύριακο, ήταν fake news» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

President Trump: “Last week I did numerous news conferences. All successful, they went very well, like this is going very well. And then I didn’t do any for 2 days and they said ‘There must be something wrong with him.'”



Watch live here: https://t.co/Ci8c350hE1 pic.twitter.com/vIwPm6M0do — One America News (@OANN) September 2, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκείνοι, δεν παρέλειψαν να τον ρωτήσουν και για το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και στο οποίο φαίνονται μυστηριώδη αντικείμενα να εκτοξεύονται από παράθυρο της προεδρικής κατοικίας.

«Δεν ανοίγουν τα παράθυρα γιατί είναι αλεξίσφαιρα. Είναι σφραγισμένα και είναι πολύ βαριά» είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, ζητώντας μάλιστα να δει το εν λόγω βίντεο.

BREAKING: Peter Doocy shows President Trump the VIRAL video of stuff being dumped out of the White House window – Trump says IT’S AI.



“No, that’s probably AI-generated. You can’t open the windows. They’re all heavily-armored. I know every window up there. The last place I’d… pic.twitter.com/8bcSImf0W1 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 2, 2025

«Αυτά τα παράθυρα είναι σφραγισμένα, δεν ανοίγουν. Είναι ένα από τα κακά του ΑΙ. Είναι λίγο τρομακτικό… Αλλά αυτά τα παράθυρα είναι σφραγισμένα» σχολίασε ο Τραμπ, αφού είδε τις viral εικόνες από το κινητό ενός δημοσιογράφου.