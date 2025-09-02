Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν εμφανίστηκα δύο μέρες και έλεγαν ότι κάτι μου συνέβη, fake news» – Η απάντηση για τα παράθυρα του Λευκού Οίκου

«Αυτά τα παράθυρα είναι σφραγισμένα, δεν ανοίγουν» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρινίζοντας ότι οι σχετικές εικόνες είναι προϊόν ΑΙ
Ο Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS / Brian Snyder

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, το βράδυ της Τρίτης (2/9/25) ήταν η ζωντανή απόδειξη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι καλά στην υγεία του, παρά τα σενάρια που ήθελαν να του έχει συμβεί κάτι και για αυτό είχε «εξαφανιστεί» από τις κάμερες τις τελευταίες ημέρες.

«Την περασμένη εβδομάδα έδωσα πολλές συνεντεύξεις. Μετά, δεν έκανα κάποια για δύο ημέρες και άρχισαν να λένε ότι κάτι συμβαίνει με εμένα» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Ο Μπάιντεν δεν εμφανιζόταν για μήνες και κανείς δεν έλεγε ότι κάτι συμβαίνει με εκείνον. Ήμουν ενεργός το Σαββατοκύριακο, ήταν fake news» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Εκείνοι, δεν παρέλειψαν να τον ρωτήσουν και για το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και στο οποίο φαίνονται μυστηριώδη αντικείμενα να εκτοξεύονται από παράθυρο της προεδρικής κατοικίας.

«Δεν ανοίγουν τα παράθυρα γιατί είναι αλεξίσφαιρα. Είναι σφραγισμένα και είναι πολύ βαριά» είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, ζητώντας μάλιστα να δει το εν λόγω βίντεο.

«Αυτά τα παράθυρα είναι σφραγισμένα, δεν ανοίγουν. Είναι ένα από τα κακά του ΑΙ. Είναι λίγο τρομακτικό… Αλλά αυτά τα παράθυρα είναι σφραγισμένα» σχολίασε ο Τραμπ, αφού είδε τις viral εικόνες από το κινητό ενός δημοσιογράφου. 

