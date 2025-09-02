Λευκός Οίκος: Viral βίντεο με μυστηριώδη αντικείμενα να εκτοξεύονται από παράθυρο της προεδρικής κατοικίας

Ό,τι συμβαίνει στον Λευκό Οίκο, μένει στον Λευκό Οίκο – Βίντεο δείχνει να εκτοξεύονται μυστηριώδη αντικείμενα από ένα από τα παράθυρα της προεδρικής κατοικίας.

Το βίντεο, το οποίο άρχισε να γίνεται viral στα social media τις προηγούμενες ημέρες, καταγράφει ένα άγνωστο άτομο να πετάει αντικείμενα από ένα παράθυρο του τελευταίου ορόφου του Λευκού Οίκου στο έδαφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το άτομο πίσω από αυτή τη μυστηριώδη ιστορία, τελικά ήταν ένας εργολάβος που πραγματοποιούσε εργασίες συντήσηρης ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απουσίαζε, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Όπως σημειώνειο η New York Post, δεν ήταν αρχικά σαφές τι ήταν αυτά τα αντικείμενα ή γιατί τα πετούσαν από το παράθυρο.

Το αμερικανικό μέσο, εικάζει πως τα πετούσαν από το υπνοδωμάτιο Λίνκολν του Λευκού Οίκου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

View this post on Instagram A post shared by Washingtonian Problems (@washingtonianprobs)

Ο Τραμπ είχε αποκαλύψει κατά το παρελθόν ότι το «απαίσια» ανακαινισμένο μπάνιο του υπνοδωματίου Λίνκολν ήταν ένα από τα δωμάτια που σχεδίαζε να ανακαινίσει από τότε που επέστρεψε στην Ουάσινγκτον.

«Θα ανακαινίσουμε το μπάνιο Λίνκολν, που ήταν σε στυλ αρ ντεκό», δήλωσε ο Τραμπ τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας: «Θα το κάνουμε πραγματικά απίστευτο».

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης σχέδια για την ανέγερση μιας αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο, αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων, που θα χρηματοδοτηθεί από ιδιώτες και αναμένεται να είναι έτοιμη πριν από τη λήξη της θητείας του, στις αρχές του 2029.

Η αίθουσα χορού «White House State Ballroom» θα βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα και θα έχει χωρητικότητα 650 ατόμων.