Ντόναλντ Τραμπ: Δεν θα επιτρέψουμε στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967 και οι Παλαιστίνιοι τη θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός μελλοντικού κράτους τους, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Κατηγορηματικός είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δήλωσε πως δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, απορρίπτοντας σχετικές εκκλήσεις ακροδεξιών ισραηλινών υπουργών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα στον απόηχο μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είπε ότι είχε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν τρόπους επίλυσης της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Δεν πρόκειται να συμβεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από ακροδεξιούς εταίρους του στην κυβέρνηση να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, προκαλώντας ανησυχία σε ηγέτες αραβικών κρατών, ορισμένοι από τους οποίους είχαν επαφές με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Δεν επιτρέπω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Αρκετά έχουν γίνει. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967. Οι Παλαιστίνιοι τη θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός μελλοντικού κράτους τους, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας.

Περίπου 700.000 ισραηλινοί έποικοι ζουν ανάμεσα σε 2,7 εκατομμύρια Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία έχει προσαρτήσει το Ισραήλ αλλά η κίνηση αυτή δεν έχει αναγνωριστεί από τις περισσότερες χώρες.

Το Ισραήλ αρνείται να παραχωρήσει τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης επικαλούμενο λόγους ασφαλείας, ιδίως μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

