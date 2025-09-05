Ντόναλντ Τραμπ: Φαίνεται ότι έχουμε χάσει την Ινδία και τη Ρωσία από τη βαθιά σκοτεινή Κίνα

Στην παραδοχή ότι οι ΗΠΑ έχουν «χάσει» τη Ρωσία και την Ινδία, οι οποίες βρίσκονται πλέον υπό την επιρροή της Κίνας, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, σήμερα Παρασκευή (5.9.25).

«Φαίνεται ότι έχουμε χάσει την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή, Κίνα. Είθε να έχουν ένα μακρύ μέλλον με ευημερία μαζί!» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφία του Σι Τζινπίνγκ με τον Ινδό πρόεδρο Ναρέντρα Μόντι και τον Ρώσο ομόλογό τους, Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της Κίνας.

Υπενθυμίζεται ότι σχολιάζοντας την παρουσία του Πούτιν στο Πεκίνο για τους κινεζικούς εορτασμούς από τη λήξη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Κινέζο πρόεδρο ότι συνωμοτεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ηγέτη της Βόρειας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά των ΗΠΑ.

Οι σχέσεις ΗΠΑ – Ινδίας έχουν επιδεινωθεί μετά την εφαρμογή δασμών 50% στα εισαγόμενα από την Ινδία προϊόντα, λόγω της επιμονής του Μόντι να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.