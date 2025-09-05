Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Φαίνεται ότι έχουμε χάσει την Ινδία και τη Ρωσία από τη βαθιά σκοτεινή Κίνα

«Είθε να έχουν ένα μακρύ μέλλον με ευημερία μαζί!» έγραψε στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Brian Snyder/File Photo

Στην παραδοχή ότι οι ΗΠΑ έχουν «χάσει» τη Ρωσία και την Ινδία, οι οποίες βρίσκονται πλέον υπό την επιρροή της Κίνας, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, σήμερα Παρασκευή (5.9.25).

«Φαίνεται ότι έχουμε χάσει την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή, Κίνα. Είθε να έχουν ένα μακρύ μέλλον με ευημερία μαζί!» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφία του Σι Τζινπίνγκ με τον Ινδό πρόεδρο Ναρέντρα Μόντι και τον Ρώσο ομόλογό τους, Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της Κίνας. 

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ
Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου για την Κίνα, τη Ρωσία και την Ινδία

Υπενθυμίζεται ότι σχολιάζοντας την παρουσία του Πούτιν στο Πεκίνο για τους κινεζικούς εορτασμούς από τη λήξη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Κινέζο πρόεδρο ότι συνωμοτεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ηγέτη της Βόρειας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά των ΗΠΑ.

Οι σχέσεις ΗΠΑ – Ινδίας έχουν επιδεινωθεί μετά την εφαρμογή δασμών 50% στα εισαγόμενα από την Ινδία προϊόντα, λόγω της επιμονής του Μόντι να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
