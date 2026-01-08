Συμβαίνει τώρα:
Ντόναλντ Τραμπ: Η αμερικανική εποπτεία στη Βενεζουέλα ίσως κρατήσει χρόνια

«Θα την ανοικοδομήσουμε με πολύ κερδοφόρο τρόπο», δήλωσε ο Τραμπ για τη Βενεζουέλα προσθέτοντας: «θα χρησιμοποιούμε πετρέλαιο και θα παίρνουμε πετρέλαιο»
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque

Για αρκετό καιρό πρόκειται να μείνει η Βενεζουέλα υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «μόνο ο χρόνος θα πει» για πόσο καιρό οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτηρούν τη Βενεζουέλα, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από τους New York Times.

Όταν ερωτήθηκε από την εφημερίδα αν θα είναι τρεις μήνες, έξι μήνες, ένα χρόνο ή περισσότερο, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα έλεγα πολύ περισσότερο».

«Θα την ανοικοδομήσουμε με πολύ κερδοφόρο τρόπο», δήλωσε ο Τραμπ για τη Βενεζουέλα προσθέτοντας: «θα χρησιμοποιούμε πετρέλαιο και θα παίρνουμε πετρέλαιο. Μειώνουμε τις τιμές του πετρελαίου και θα δίνουμε χρήματα στη Βενεζουέλα, τα οποία έχει απελπιστική ανάγκη».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «τα πηγαίνουν πολύ καλά» αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τους New York Times.

Προχθές, Τρίτη, ο Τραμπ αποκάλυψε ένα σχέδιο για να διυλίσει και να πουλήσει έως 50 εκατομμύρια βενεζουελανού πετρελαίου που παραμένουν στη Βενεζουέλα λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού, σε μια περαιτέρω ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον συντονίζεται με τη βενεζουελανή κυβέρνηση μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη διάρκεια επιδρομής το περασμένο σαββατοκύριακο.

«Μας δίνουν όλα όσα αισθανόμαστε πως είναι απαραίτητα», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη βενεζουελανή κυβέρνηση.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο δήλωσε αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ ότι 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την αμερικανική επίθεση του Σαββάτου που ανέτρεψε τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Το Καράκας δεν είχε ανακοινώσει μέχρι τώρα τον αριθμό των νεκρών, αλλά οι ένοπλες δυνάμεις είχαν δημοσιοποιήσει ένα κατάλογο 23 ονομάτων με τους νεκρούς τους. Βενεζουελανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι πολλά μέλη του αποσπάσματος ασφαλείας του Μαδούρο σκοτώθηκαν «εν ψυχρώ» και η Κούβα έχει ανακοινώσει ότι σκοτώθηκαν 32 μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών της που βρίσκονταν στη Βενεζουέλα.

Η σύζυγος του Μαδούρο, η Σίλια Φλόρες, που συνελήφθη μαζί του, τραυματίσθηκε στο κεφάλι στη διάρκεια της αμερικανικής επιδρομής, δήλωσε ο Καμπέγιο, ενώ ο Μαδούρο τραυματίσθηκε στο πόδι.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε προχθές, Τρίτη, μια εβδομάδα πένθους για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που σκοτώθηκαν κατά την επιδρομή.

Κόσμος
