Ντόναλντ Τραμπ: Η επίθεση κατά του Ιράν απέτρεψε τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν απέτρεψε έναν πιθανό Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι χωρίς την αμερικανική επέμβαση η Τεχεράνη θα αποκτούσε σύντομα πυρηνικό όπλο.

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αν οι ΗΠΑ δεν είχαν «αποδεκατίσει» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η χώρα θα μπορούσε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα μέσα σε έναν μήνα και να τα χρησιμοποιήσει πρώτα εναντίον του Ισραήλ και στη συνέχεια εναντίον της υπόλοιπης Μέσης Ανατολής.

«Θα οδηγούσε σε έναν πυρηνικό πόλεμο που θα εξελισσόταν σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και, το πιο σημαντικό, σε έναν πόλεμο που δεν θα άφηνε τίποτα πίσω του», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «κάναμε κάτι σπουδαίο για τον κόσμο».

Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι «το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικό όπλο», σημειώνοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση είχε στόχο να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την απόφασή του να προχωρήσει σε στρατιωτική δράση, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «αν πιστεύετε πως το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα, τότε πρέπει να αγαπάτε αυτό που έκανα».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, αλλά δεν θεωρεί πιθανό να το πράξει άμεσα.

«Θα μπορούσα», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να ολοκληρώσει τη σύγκρουση μέσα στις επόμενες ημέρες. Όταν όμως πιέστηκε αν σκοπεύει να το κάνει, είπε: «Δεν το νομίζω».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ανέφερε ότι αρκετές χώρες που εξαρτώνται ενεργειακά από τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Κίνα, θα έπρεπε —όπως είπε— να ευχαριστούν τις ΗΠΑ και να συμβάλουν στις προσπάθειες για την ασφάλεια της περιοχής.

Παράλληλα άφησε αιχμές προς τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι ενημέρωσε το Λονδίνο πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τα βρετανικά αεροπλανοφόρα που προσφέρθηκαν για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Τέλος ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να κινηθούν στρατιωτικά και κατά της Κούβας.

Όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να ξεκινήσει επίθεση εναντίον της χώρας, απάντησε ότι «θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει» και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι θα έχω την τιμή να… καταλάβω την Κούβα. Είτε να την απελευθερώσω είτε να την καταλάβω».