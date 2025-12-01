Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Η υγεία του Αμερικανού προέδρου είναι «εξαιρετική» – Τι έδειξε η μαγνητική τομογραφία

Ερωτηματικά είχε προκαλέσει η είδηση ότι ο 79χρονος Τραμπ έκανε τη συγκεκριμένη εξέταση
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS / Kent Nishimura

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ «για προληπτικούς λόγους» τον Οκτώβριο, ο δείχνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι σε «εξαιρετική» κατάσταση, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του γιατρού του, που δόθηκε στη δημοσιότητα, το καρδιαγγειακό σύστημα του Ντόναλντ Τραμπ είναι «σε άριστη κατάσταση».

Οι απεικονίσεις της κοιλιακής χώρας ήταν επίσης «απολύτως φυσιολογικές» καθώς «όλα τα σημαντικά όργανα δείχνουν υγιή», αναφέρει ο γιατρός Σον Μπαρμπαμπέλα. Δεν υπήρχε κάποια ένδειξη αρτηριακής στένωσης, ούτε φλεγμονής ή θρόμβων.

Πολλά ερωτηματικά για την υγεία του 79χρονου Τραμπ διατυπώθηκαν αφού ο ίδιος αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, μια ασυνήθιστη εξέταση στο πλαίσιο ενός συνηθισμένου τσεκ-απ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε ότι οι άνδρες στην ηλικία του προέδρου ωφελούνται από τέτοιες εξετάσεις.

